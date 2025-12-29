　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄移動式起重機邊走邊漏油！害後方騎士慘摔　4人送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前鎮區中山四路今（29）日發生一起連環車禍。一輛移動式起重機因機械故障，導致油料滲漏路面，未料後方同向行駛的4名機車騎士行經時，因路面油漬濕滑而自摔受傷，均送醫治療。警方獲報後到場處理，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。

▲▼起重機漏油釀禍！高雄騎士「連環摔車」4人送醫　驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲起重機漏油釀禍，高雄騎士「連環摔車」4人送醫。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

這起事件發生在上午6時38分，經了解，25歲郭男駕駛移動式起重機沿中山四路北上方向行駛，行至肇事路口時發現機械故障造成油料滲漏路面，隨即停車通知廠商到場維修。

未料，後方同向行駛的4部機車接連因行駛國路面油漬自摔，撞成一團，騎士50歲蕭女、54歲王男、42歲黃女及44歲許女受傷，經119到場協助送醫，所幸均無生命危險。

▲▼起重機漏油釀禍！高雄騎士「連環摔車」4人送醫　驚悚畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，相關肇事駕駛經檢測均無酒精反應，初步分析肇事原因，郭男駕駛起重機零件脫落、油漬滲漏致生事故，已違反道路交通管理處罰條例第20條：「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者」，得處汽車所有人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰。

分局將通知當事人到案說明，釐清事發經過，依規定辦理，至於詳細肇事責任，仍待交通大隊進一步分析研判。

12/28 全台詐欺最新數據

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

男友劈腿還拍激戰片　怒約情敵現任播給他看

高雄男大生嗆想殺人、燒加油站　檢訊後請回

多元計程車突左轉　害後方女騎士撞上卡車頭

高雄妙齡女美術館豪宅墜樓亡　家屬控男友涉殺人

高雄妙齡女美術館豪宅墜樓亡　家屬控男友涉殺人

