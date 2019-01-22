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比基尼G哥返家之路吊掛3度受阻　民俗專家：可能觸怒山靈！

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▲▼比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

▲比基尼登山客南投獨攀墜谷。（圖／翻攝臉書）

地方中心／南投報導

「比基尼登山客」G哥吳女日前挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段時，失足摔落山谷，搜救隊找到她時已不幸身亡。由於吳女大膽的穿著，引起網友熱烈討論。22日空勤總隊欲將她的遺體吊掛送下山時，3度起飛無法順利執行任務。對此，民俗專家林正義表示，也許是因為她的穿著比較清涼「觸怒山靈」，山靈想告誡人們登山時，應帶有敬畏的心，而不要褻瀆，才讓吳女的回家之路頻頻受阻。

36歲的吳女，因與朋友打賭，輸了就要穿著比基尼在山頂拍照，她依約完成，並在4年內成功挑戰百岳，換過至少97套比基尼，縱使也有山友不認同這樣的做法，她還是堅持做自己，也經常在臉書分享美照，因此打出「比基尼登山客」名號。

▲▼山搜人員攜帶一把電鋸上山，清除大樹讓直升機順利吊掛 。（圖／記者陳以昇攝）

▲直升機3度起飛卻無法順利完成救援。（圖／記者陳以昇攝）

19日吳女在挑戰八通關－盆駒山－無雙社路段時，不慎失足摔落，搜救隊獲報後，在28小時之內趕到吳女所在地，但她已不幸失溫身亡。22日空勤總隊欲將她吊掛送下山時，由於現場有樹枝及山區雲霧濃厚，天氣狀況不佳，直升機吊掛救援行動3度宣告折返

對此，民俗專家林正義接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，該山山頭上，有一顆住滿靈體的鎮山石，就磁場而言，人類並不適合進入；而該山更是當地原住民口中的聖山，是絕對不允許冒犯之地。他認為，可能是因為吳女穿著比基尼的舉動觸怒山靈，才導致吳女回家之路頻頻受阻，建議搜救隊可以到當地廟宇參拜，也許就能順利完成救援。

▲民俗專家林正義老師。（圖／截至民俗專家林正義老師臉書）

▲民俗專家林正義建議可至當地廟宇參拜，也許就能順利搜救。（圖／截至民俗專家林正義老師臉書）

南投縣第三大隊林正宜大隊長表示，「天象太差今天無法完成任務，預計23日上午7時，才會繼續執行吳小姐遺體的吊掛工作」；空勤總隊表示，救難直升機往返3趟撲空，總飛行時數5小時10分鐘，以每小時約19萬4727元來算，人力物力成本超過100萬元，除了顧及飛行安全外，最終還是要讓吳小姐能夠回家。

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