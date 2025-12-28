　
社會 社會焦點 保障人權

獨／妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

記者吳奕靖／高雄報導

「我到現在都想不通，為什麼警方從頭到尾，就只剩下『輕生』這一個選項？」發生在11月20日的高雄美術館豪宅墜樓案再掀波瀾，死者母親首度完整還原女兒生前最後時刻，情緒潰堤質疑，女兒明明留下求救簡訊與通話紀錄，卻仍被快速認定為輕生結案，讓家屬至今無法接受。

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有推擠衝突 。（圖／當事人律師提供）

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有激烈衝突 。（圖／當事人律師提供）

死者母親在向《東森新媒體ETtoday》投訴時哽咽表示，案發後檢察官在相驗時，曾當場以擴音方式提及，女兒是「意識非常清楚地墜樓」，且重複說了兩次。母親質疑，既然意識清楚，「那為什麼沒有人問她，是不是被威脅？是不是在害怕？」最後卻仍以「有自殺傾向」作為結案方向，讓她完全無法理解。

「為什麼只剩輕生？」母親首度公開質疑警方判斷

母親指出，女兒在事發前不只一次向外求救。她轉述，女兒在墜樓前約20至30分鐘，曾撥電話給朋友，隨後又傳出簡訊寫下：「如果我沒出現，請幫我報警。」她激動地說：「一個真的準備去死的人，會這樣安排求救嗎？」母親進一步控訴，女兒生前疑遭同居男友恐嚇與控制，不僅被限制行動，還被以最殘忍的方式威脅，就是拿她視如親生孩子的愛犬作為交換條件，「他跟我女兒說，找不到貓，就要拿她的狗換命。」

「我女兒連一隻貓的命都不如嗎？」母親痛哭指出，女兒飼養那隻狗超過10年，每天照顧、抱著睡覺，男方明知這是她最脆弱、最害怕失去的東西，卻仍拿來威脅，「這不是精神折磨，那什麼才是？」母親也質疑，警方在初步處理時，是否過度依賴男方說法。她轉述，男方對警方表示女兒「有自殺傾向」、「他有試著救但來不及」，案件隨即朝輕生方向處理，「可是沒有人告訴警方，她生前被打、被威脅、被控制，還留下求救訊息。」

▲墜樓案發生之前，監視器拍下雙方有推擠衝突 。（圖／當事人律師提供）

▲墜樓案發生之前，死者母親表示雙方有推擠衝突之外，女兒還向友人發出求救簡訊     。（圖／當事人律師提供）

23歲有房有車談未來　母親否認女兒有輕生跡象

「她不是好孩子，但她不該死。」母親崩潰表示，女兒年僅23歲，名下有房有車，帳戶仍有存款，事發前仍與家人談論未來規劃、學業安排，「她不是一個準備去死的人，是被逼到走投無路。」

母親最後強調，她不是要替任何人定罪，只希望女兒的死「不要被一句『她有自殺傾向』就草草帶過」，「至少，請把她生前留下的求救，當成一回事。」

而且最詭異的是女兒生前的帳戶還有150萬，在今年6月時分別被轉到3個帳戶，結果在處理後事的時候才發現女兒的戶頭僅剩下幾百塊，還有信用卡負債，這讓母親無法理解錢到底去了哪裡？母親說自己只有這個寶貝女兒，自從她過世之後，每天都活得渾渾噩噩，悲傷到都快癌症復發。

警方回應：待正式告訴後再報請檢方釐清

對此，警方表示，後續將待家屬正式提出刑事告訴後，針對相關疑點再報請檢察官指揮偵辦，包括通聯紀錄、影像畫面與家屬提出的指控內容，全案仍待司法調查重新釐清。

獨／幫我報警！妙齡女「美術館豪宅墜樓亡」　家屬控男友涉殺人

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

