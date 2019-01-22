女童玩「氣槍噴嘴」慘死！初驗結果曝　檢方：顏面、頸部嚴重腫脹

地方中心／高雄報導

高雄市一名媽媽21日在臉書發文求助女兒在左營區加油站發生意外死亡，目前初判是女兒玩洗車用的空氣噴槍噴進嘴巴。檢察官表示，急救當時已經呈現死亡狀態、沒有呼吸，顏面及頸部嚴重腫脹，且有氣胸、氣腫及皮下氣腫等現象，最後宣告無效。

▲女童死因疑點諸多。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝自當事人臉書）



女童的母親在臉書發文，1月20日下午2點半到3點10分行經高雄市左營區自由三路黃昏市場旁一間加油站時，如果有拍到一名身穿白色花朵洋裝的小女童身影的行車記錄器或監視器畫面，希望能夠提供，因為小女童在這段時間當中不知道發生了何事，居然送醫後不治。母親想要找真相，也在臉書底下留言質疑「說是小朋友玩洗車用的空氣噴槍，噴進嘴」，所以想要找到畫面來還原。

院方主動通知員警來調查，對此3歲女童的父親向員警表示，在整理車輛的過程中看到小女童在玩高壓氣體噴槍。但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕。

▲父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）



另外檢察官22日受訪時表示，因女童父親有保護義務，但小女童不幸身亡，父親犯過失致死，諭知6萬元交保，至於女童的確切死因還有待法醫研究所作進一步的相驗、鑑定。針對母親指控不讓看監視器，檢方回應，並沒有不讓媽媽看，只要母親有需要都可以配合。

不過離奇的是，加油站長表示，從監視器畫面來看小朋友都沒有下車，而且自始自終都躺在副駕駛座；因此現場記者不斷追問「若女童沒有下車，又怎麼能斷定她玩噴槍的動作」。對此檢方表示，一切都要等調查後才能釐清，不過從監視器中有發現父親疑似有拿噴槍靠近女童的行為。

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