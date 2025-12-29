保險業主管偷吃女下屬！她「衣服沒穿好」當場被抓包

▲一名保險業男子偷吃女下屬，女下屬在家中衣衫不整，被正宮撞見。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

女子小玉（化名）不滿丈夫阿龍（化名）與女下屬莉莉（化名）發展婚外情，蒐證後發現兩人多次出遊過夜、發生性行為，甚至被她當場撞見衣衫不整，小玉憤而向莉莉提告求償100萬元。雲林地方法院審理後，認定莉莉侵害配偶權情節重大，判決應賠償25萬元。

正宮撞見女下屬衣衫不整

根據判決書，阿龍與小玉結婚期間，莉莉明知阿龍已有家庭，仍自2023年9月起與其發展不正當關係。兩人為職場上下屬，卻多次私下約會、外宿，互動早已超出一般同事往來範圍。

此外，兩人曾以「送保單」為由單獨外出，足跡遍及多個縣市，並拍攝摟腰、搭肩、親吻臉頰等親密照片，還曾遠赴高雄酒吧狂歡後入住摩鐵，顯示關係並非單純朋友。

小玉更於2023年12月間，在家中親眼撞見兩人在住處衣衫不整的凌亂現場，莉莉當下倉皇閃躲，事後仍與阿龍通話互訴情意，包括「不想與阿龍分開」、「不想要別人」、「只想跟阿龍在一起」等語，讓小玉精神備受打擊。

辯詞法官不採信

莉莉於庭上辯稱，並無同居或不當行為，並主張阿龍已於2025年2月與小玉簽署離婚協議，約定給付200萬元精神慰撫金，認為小玉的損害已獲補償，自己不應再負賠償責任，否則屬重複求償。

不過，阿龍到庭證稱，該200萬元包含離婚後的財產分配及對家庭未盡責任的彌補，並非單純針對外遇行為的賠償。法院亦認為，未見小玉明確表示免除莉莉責任，莉莉仍須負侵權賠償義務。

女下屬要賠25萬

法官審酌後認定，莉莉與阿龍間有勾手、搭肩、摟腰、親頰、約會、共同出遊、同住一房、多次性交及同居等行為，已明顯逾越社會一般通念可容忍範圍，對配偶權造成實質侵害。

綜合考量雙方社經地位、收入狀況及侵害情節，法院判決莉莉應賠償小玉25萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。