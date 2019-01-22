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社會 社會焦點 保障人權

起底「半球豔照女星」鄭惠中！曾害死大貨車司機　癱瘓慘判刑

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記者趙蔡州／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會時，遭資深藝人鄭惠中（原名鄭心儀）以「不滿去蔣化」為由當眾打臉，消息曝光後引發社會輿論譁然。對此，鄭惠中過去的經歷也被挖出來檢視，她曾經在1984年時因超速變換車道不當，結果造成一名陳姓貨車司機死亡，她因此被依過失致死罪判處5個月。

綜合媒體報導，鄭惠中（原藝名鄭心儀）60、70年代走紅，當時是中視的簽約歌手，她在歌壇奮鬥的同時，還自願加入義警行列；白天則是在女義警隊處理行政，晚間時常在各大飯店駐唱，因此也被外界稱為「女警歌手」，但她後來因為出了2本性感寫真，作風大膽大秀好身材，從此也多了豔星封號。

▲▼起底「艷照女星」鄭惠中　曾超速害死大貨車司機遭判刑。（圖／東森新聞）

▲鄭惠中曾經拍攝過性感寫真，但也因此被警局解除義警職務。（圖／翻攝自東森新聞）

但拍性感寫真的舉動在當時社會保守的風氣裡，可以說是引發了相當大的風波，她也因此被警局以形象不佳解除警職。鄭惠中也曾經擔任「封面女郎」雜誌的副社長，但因為雜誌刊登了許多女藝人的不雅照，遭到當時的新聞局下令查禁、隨後停刊，她最後也離開了雜誌社，並被禁上電視表演半年。

鄭惠中1984年（民國73年）要從台北趕往台中表演，開車經過台中豐原附近的高速公路時，超速20多公里又隨意變換車道，結果釀成一起非常嚴重的車禍，造成一名陳姓司機重傷死亡，她也被依過失致死罪判刑5個月。這起車禍也導致她下半身行動不便，直到用輪椅生活10年後，才靠努力復健重新站起來。

▼鄭惠中打人後立刻召開道歉記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼鄭惠中道歉記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：鄭惠中,鄭麗君,文化部長,應曉薇,艷星,半球豔照女星

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