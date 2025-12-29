「惡煞見人就砍」仁武警跨年突發事件演練　場面火爆超逼真

▲仁武分局在義大進行跨年突發演練強化維安。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

跨年倒數計時，準備好去義大看煙火了嗎？因應近期隨機傷人案頻傳，高雄仁武警分局不敢掉以輕心，28日在義大購物中心123廣場祭出超逼真「抓狂男演練」，現場模擬一名惡煞突然掏出利刃見人就砍，民眾驚聲尖叫四竄，幸好波麗士大人反應神速，火速上前「大外割」將人壓制在地上摩擦，火爆的場面讓不少路人以為「係真ㄟ」。

仁武分局針對「2026紫耀義大」跨年活動，鎖定人潮最密集的廣場進行實戰模擬，畫面中，「嫌犯」一臉猙獰持刀咆哮，現場氣氛瞬間凝結。巡邏員警接獲報案後，隨即啟動「重要節日危安事件小組」，多名警力荷槍實彈衝入現場，迅速封鎖管制並高聲喝令「刀放下！」隨後以迅雷不及掩耳之勢將嫌犯制伏，並通報醫護將「傷患」抬離，節奏快到讓人喘不過氣。

仁武分局長陳膺方表示，跨年人潮擠爆，任何風吹草動都可能變成大災難，這次演練就是要驗證警察的「肌肉記憶」，務必做到「即時制伏、快速救護」，他強調，警力已經部署完畢，目標就是要讓大家平平安安跨完年。

警方提醒，跨年活動人潮眾多，民眾如果發現身邊有「怪怪的人」或可疑物品，千萬別當英雄，第一時間報警或找現場警察，大家一起安心倒數，迎接2026！