驗DNA追噴槍是否接觸口部　3歲女童枉死檢警現勘

▲高雄女童驚傳玩噴槍致死有疑點，檢警親赴加油站勘查。（圖／記者洪正達翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名3歲鄧姓女童疑將自助洗車的空氣噴槍放進嘴內，導致全身腫脹，送醫不治身亡，其父更稱是女兒自己把玩造成。檢方審訊後，發現女童父親的證詞有許多疑點，23日下午高雄地檢署檢察官帶著警方到案發現場勘查，親自了解空氣噴槍的尺寸、小孩有無可能按壓，還有空壓機的型號、馬力、可提供多少壓力讓噴嘴使用等資訊。

女童的父親本有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保；他供稱，在整理車輛的過程當中，看到女兒在玩高壓氣體噴槍，誤將氣槍放入嘴內才會釀出意外，他雖急救卻無效，但這說詞卻在加油站提供監視器畫面後，有多處疑點而遭打臉。

▲女童死因疑點諸多。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝自當事人臉書）

23日下午，檢警親赴案發現場測試空氣噴槍壓力，並找來員警對著白紙開槍，測試空氣噴槍是否能將白紙射破，但卻發現噴槍威力並不足以射破白紙。此外，噴槍握把為了防滑，表面呈現凹凸不平，難以採集到指紋，檢警將會針對噴槍的出氣口採集檢體，並比對女童DNA，釐清女童的口部是否有接觸到噴槍。

另外，檢警再度調閱加油站的監視器畫面，發覺女童自始自終都坐在副駕駛座，後來女童父親到另處風槍乾沖處，女童也都不曾下車。明天將再進行女童遺體的複檢，希望深入瞭解女童死因。

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