休旅車玩命關頭畫面曝！疑闖紅燈撞2車　衝機場圍牆翻覆1人受困

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區中山四路與金福路口今（6日）上午8時30分發生嚴重車禍，一輛白色小貨車與休旅車猛烈對撞，兩車當場側翻，車體扭曲變形、碎片散滿地，現場宛如爆炸般凌亂。警消抵達時，白色小貨車橫倒在路中央，休旅車則整台翻覆在小港機場外圍牆旁草皮上，現在肇事瞬間的監視器畫面曝光。

小貨車駕駛向警方表示，當時他是「綠燈直行」，不料休旅車自金福路方向高速衝出，「疑似闖紅燈」直接撞上左側。「我這邊綠燈，伊是從金福路衝紅燈出來的啦」，他在現場語帶激動回憶撞擊瞬間。而休旅車駕駛40歲郭姓女子因車體變形受困車內，消防破壞車門協助脫困，所幸意識清楚僅擦挫傷；小貨車駕駛38歲楊男輕傷自行就醫，另名遭波及的50歲林姓駕駛未受傷。

▲休旅車也翻覆，整個車體扭曲變形 。（圖／記者吳世龍攝）

警方調閱監視器後發現，休旅車自金福路西往東方向行駛時疑似未減速，直接衝入路口，與沿中山路直行的貨車發生猛烈撞擊，畫面中可見休旅車撞擊後整台騰空翻轉，車殼與碎片四散，力道相當驚人。郭姓女駕駛表示自己也不清楚為何當下會直接就衝口路口，3 名駕駛酒測值均為 0；警方初步研判肇事原因與休旅車闖紅燈有關，但詳細責任仍由交通大隊進一步分析。

▲休旅車也翻覆，整個車體扭曲變形 。（圖／記者吳世龍攝）