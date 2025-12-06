4男搞機房聯手柬埔寨詐團「跨海騙美國人」　坑信教男1872萬

▲台中4男設立貓池、SIM卡池等通訊設備，協助柬埔寨詐團向美國人行詐。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中黃男、林男、顏男以及倪男組成詐欺中繼機房，購置電信設備再跟美國同夥對接，協助在柬埔寨的詐騙集團，一同向美國當地民眾施詐。結果一名美國男子，被以教會長期捐款名義、投資詐騙，3個月匯款60多萬美金（1872萬台幣），而4名在台成員事發後被判4年2月至8年2月不等刑期。

檢警追查，黃男、林男、顏男以及倪男4人都在台中，各自提供資金、技術、設備等，設置「卡池機房／話務中繼機房」，其中，黃男出資50萬購入貓池、SIM卡池、VOS軟交換系統，並租下台中一間房屋當成據點。

該集團再與居住在美國的同夥「幾米」、「陳陳」合作，在美國架設GoIP天線、電話網路等設備，使台灣卡池訊號，能夠落地於美國。

該集團猶如「跳板」，再跟人在柬埔寨電信詐欺機房的不法集團合作，以每日每卡池收費1500元至2500元，讓該詐團能夠透過台灣訊號，向美國人施詐。該詐團不斷以電信、快遞、中國司法部門人員等身分，向不特定美國人行騙。

其中一名美國男子被鎖定，詐團假扮「教會長期捐款人」，跟該為美國男子建立互信後互加好友。先要美國男子加入投資網站、購買黃金現貨，短短3個月，該男匯款高達60萬3981元美金（約1872萬台幣），款項被詐團轉入虛擬貨幣，直到男子想獲利了結，才知上當。

案經調查局北機站搜索在台成員，將黃男等4人逮捕送辦，發現該詐團已經取得1619萬餘元款項，各自依比例分贓。

法院批，黃男等4人擔任中繼跳板機房，向境外詐團收取費用，助詐欺行為，導致本案被害人損失高達1872萬台幣。4人非一般詐欺車手集團，犯罪惡性甚鉅，全案依組織、詐欺等罪，處黃男6年、林男7年2月、顏男8年2月以及倪男4年2月刑期。