　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4男搞機房聯手柬埔寨詐團「跨海騙美國人」　坑信教男1872萬

▲▼台中檢調查獲詐欺慣犯莊男為首的境內機房，出租電信服務供南亞當地詐團行騙印度民眾。（圖／調查局提供）

▲台中4男設立貓池、SIM卡池等通訊設備，協助柬埔寨詐團向美國人行詐。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中黃男、林男、顏男以及倪男組成詐欺中繼機房，購置電信設備再跟美國同夥對接，協助在柬埔寨的詐騙集團，一同向美國當地民眾施詐。結果一名美國男子，被以教會長期捐款名義、投資詐騙，3個月匯款60多萬美金（1872萬台幣），而4名在台成員事發後被判4年2月至8年2月不等刑期。

檢警追查，黃男、林男、顏男以及倪男4人都在台中，各自提供資金、技術、設備等，設置「卡池機房／話務中繼機房」，其中，黃男出資50萬購入貓池、SIM卡池、VOS軟交換系統，並租下台中一間房屋當成據點。

該集團再與居住在美國的同夥「幾米」、「陳陳」合作，在美國架設GoIP天線、電話網路等設備，使台灣卡池訊號，能夠落地於美國。

該集團猶如「跳板」，再跟人在柬埔寨電信詐欺機房的不法集團合作，以每日每卡池收費1500元至2500元，讓該詐團能夠透過台灣訊號，向美國人施詐。該詐團不斷以電信、快遞、中國司法部門人員等身分，向不特定美國人行騙。

其中一名美國男子被鎖定，詐團假扮「教會長期捐款人」，跟該為美國男子建立互信後互加好友。先要美國男子加入投資網站、購買黃金現貨，短短3個月，該男匯款高達60萬3981元美金（約1872萬台幣），款項被詐團轉入虛擬貨幣，直到男子想獲利了結，才知上當。

案經調查局北機站搜索在台成員，將黃男等4人逮捕送辦，發現該詐團已經取得1619萬餘元款項，各自依比例分贓。

法院批，黃男等4人擔任中繼跳板機房，向境外詐團收取費用，助詐欺行為，導致本案被害人損失高達1872萬台幣。4人非一般詐欺車手集團，犯罪惡性甚鉅，全案依組織、詐欺等罪，處黃男6年、林男7年2月、顏男8年2月以及倪男4年2月刑期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

嫌路人太吵「制止反挨罵」男友加入變5人大混戰　先送醫再進警局

北上做生意遇死劫！國3香山聯結車釀連環撞　5口困壓縮車體岳母亡

南投男失足墜崖！慘卡2層樓高邊坡　警消垂降驚險救人

休旅車玩命關頭畫面曝！疑闖紅燈撞2車　衝機場圍牆翻覆1人受困

北竿民眾深夜腹部劇痛！馬祖海巡隊逆風出勤　巡防艇急送醫

變態男狂追妙齡女「躲她家偷拍洗澡」再開車撞　引擎蓋留血跡

山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓路面結霜　多車打滑慘摔

男超速路口撞死女騎士！無罪理由曝　她1秒鬼切「根本閃不過」

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

嫌路人太吵「制止反挨罵」男友加入變5人大混戰　先送醫再進警局

北上做生意遇死劫！國3香山聯結車釀連環撞　5口困壓縮車體岳母亡

南投男失足墜崖！慘卡2層樓高邊坡　警消垂降驚險救人

休旅車玩命關頭畫面曝！疑闖紅燈撞2車　衝機場圍牆翻覆1人受困

北竿民眾深夜腹部劇痛！馬祖海巡隊逆風出勤　巡防艇急送醫

變態男狂追妙齡女「躲她家偷拍洗澡」再開車撞　引擎蓋留血跡

山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓路面結霜　多車打滑慘摔

男超速路口撞死女騎士！無罪理由曝　她1秒鬼切「根本閃不過」

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

【集體食物中毒？】狗狗躺地翻滾摩擦...原來是在撓癢癢XD

社會熱門新聞

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

海削名流20億！高雄美魔女被通緝

快訊／24歲特勤警被撞手術順利　轉往北部治療

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

宜蘭警高速衝撞重傷　撞擊瞬間曝

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

宜蘭24歲警遭撞　院方曝無臟器外露

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

更多熱門

相關新聞

鉛球冠軍殺前女友延押2月

鉛球冠軍殺前女友延押2月

台中一名詹朱姓男子當街持刀殺害前女友詹女，被檢方依殺人罪起訴，預計由國民法官審理。詹朱男前次接押庭，法院考量曾在事發後持刀自傷，有不甘受罰心態，本次羈押期滿，法官認為詹朱男須服用藥物控制情緒相關病情，仍有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

「19點」只是強人遮羞布　川普貪婪沒有少！

「19點」只是強人遮羞布　川普貪婪沒有少！

台中當街亮刀威脅見紅

台中當街亮刀威脅見紅

關鍵字：

台中詐欺機房貓池跳板中繼美國柬埔寨詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面