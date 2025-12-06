台中知名港式餐廳爆食物中毒「2歲童住8天」　市府列高風險對象

▲知名港式餐廳爆食物中毒，有5人出現腹瀉、發燒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市張姓女子一家7人日前到西屯區知名港式餐廳用餐，結果有5人隔天出現腹瀉症狀，最嚴重的是2歲男童確認是沙門桿菌腸炎，住院8天，張女氣憤店家只說「等檢驗報告」，其他相應不理；店家回應採樣結果皆為陰性。台中市食安處表示，雖檢體未檢出病菌，但已將業者列為高風險稽查對象。

張女在網路po文，全家7人11月16日到台中一家港式餐廳用餐後，結果有5人腹瀉、發燒、腹痛，她2歲兒子更是嚴重脫水，發燒40度，經送往中港澄清醫院，檢驗出感染沙門桿菌腸炎、低滲壓及低血鈉、急性支氣管炎，住了8天，11月25日才出院。

張女氣憤表示，店家只有一個態度「拖，不講賠償、不要承認、不要處理」。得到的答案永遠都是一句「要等檢驗報告。」而店家在臉書回應，有關本店顧客用餐後身體不適，深表遺憾並高度重視，第一時間主動配合衛生單位全面採樣，包括環境與設備檢查、員工衛生管理和食材來源追溯等，採樣結果皆為陰性，判定合格，感謝各界關心。

台中市食安處指出，11月21日接獲民眾通報，立即前往餐廳稽查採檢，發現餐廳有部分食材未妥善覆蓋、未離地放置等衛生缺失，經要求限期改善後已通過複查，另採檢後續結果出爐，檢體均為陰性。

食安處強調，由於民眾通報距離事發時已相隔五5天，雖檢體未檢出有食品中毒相關病菌，但基於食安維護責任，已將業者列為高風險稽查對象，後續將不定期加強稽查及抽驗，也將協助民眾向台中市消費者服務中心提出消費爭議申訴，確保消費權益獲得保障。