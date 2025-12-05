24歲警遭撞臟器外露「爸爸是退休警」！心痛問：休假還要貼班？

▲24歲林姓員警執勤中遭撞，導致臟器外露，警職退休的父親心痛詢問，為何休假還要貼班。（圖／記者游芳男翻攝）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭縣5日傍晚發生重大警勤意外，一名24歲林姓員警在副總統蕭美琴行程前往頭城前執行交管勤務時遭廂型車撞擊，導致右大腿開放性骨折、臟器外露等傷勢，狀況相當嚴重，目前仍未脫離險境。家屬趕抵醫院後情緒崩潰，質疑明明是休假日，為何仍被調派上班，引發外界關注警勤調度問題。

事故發生於傍晚6時20分左右，地點在頭城鎮青雲路二段59號。警方指出，林姓員警當時正在路口協助號誌管制，準備迎接副總統車隊通行，卻遭徐姓男子駕駛的廂型小貨車不明原因偏移撞上。徐男經檢測無酒駕，車上無可疑物品，他向警方聲稱當時只是直行，並不清楚為何會撞到員警。徐男與妻子原從新竹前往礁溪泡湯，途中先到大溪漁港用餐，離開後不久即發生事故。

林姓員警從警四年，警專38期畢業後便在礁溪分局服務。他的父母與女友在晚間接獲通知後急奔醫院，林母在開刀房外哭喊「還給我一個完整的兒子」，悲痛難忍；林父原本也是警職，剛退休不久，他強調兒子昨天才告知隔天休假，卻仍被叫回貼班，令人難以接受，並當場要求查看班表，直言「怎麼還學不會教訓？」語露心痛。

分局對此回應，由於副總統到宜蘭視察，勤務量增加，因此調派休假警力支援。事發後，政務委員陳金德於晚間9時許抵達醫院關心，林父向他哽咽表示，只希望醫療團隊全力搶救，「孩子那麼痛，我有多捨不得」。副總統蕭美琴得知事故後，也請陳金德與陳俊宇委員前往了解情況，並表示將持續關注林員救治狀況。