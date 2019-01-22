獨／女童玩洗車噴槍亡！父「過失致死」移送原因曝光　檢調拒公布關鍵畫面

▲小女童父親當時在自助洗車區 ，發現女童臉色不對自行送醫 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營一間加油站驚傳一名3歲小女童疑似玩自助洗車的高壓噴槍身亡，結果檢察官在相驗遺體以後將這名女童的父親以「過失致死」嫌疑人將他隨案移送法辦，因為檢察官在檢視過加油站的自助洗車區的監視器畫面後，發現女童父親的說詞跟畫面有諸多不符，所以特別要求警方將他隨案移送。

根據記者掌握的消息，這名女童父親的供詞跟監視器畫面經比對後，有很多不一樣的地方，因此檢察官罕見地特別交代警方不能夠把監視器畫面給家屬看。資深員警表示，這跟過往的處理模式不同，因為通常家屬要求要看監視器畫面，檢察官都會同意，可是對於3歲小女童這起案件，卻不同意家屬觀看，這其中一定有原因。

3歲女童的父親表示，自己在整理車輛的過程當中，是看到小女童在玩高壓氣體噴槍，但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕。

▲記者拿洗車噴槍實測。危險動作請勿模仿。（圖非事發加油站／記者吳奕靖攝，下同）



據了解，醫院醫生開出的初步檢驗傷當中，3歲女童的確有「氣體」造成的傷勢，但是正常來說，如果高壓氣體噴槍對嘴來噴，照理來說應該會「自動」閃避，或是嘴巴一定是合不住的情況，所以真的傷勢會造成到「無法挽回」的情況，表示這個持續時間要多久？女童為何沒有「自動」閃避？

另外，有沒有可能是在無意識的情況下？這些關鍵點在監視器當中是否有清楚呈現，都是檢察官最後決定將3歲女童父親依照「過失致死」嫌疑人移送的重點，究竟真相是什麼？就看檢察官接下來能查到多少證據。

▼危險動作請勿模仿。（圖非事發加油站／記者吳奕靖攝）

