海削名流20億！高雄美魔女潛逃澳門被通緝　高清正面照片曝光

▲邱秀雯驚傳在醫界、教育圈利用「龐氏騙局」詐騙約20億。（圖／翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄年約40歲的美魔女邱秀雯在某明星國小擔任家長會會長，透過家長會及高爾夫球俱樂部，在教育界、醫界累積「上流人脈」後，以「月息高達20%至30%」的誘人條件吸金，誘使苦主們將畢生積蓄投入，許多退休校長、教育界人士都因此蒙受巨大損失，初估受害金額直逼20億元，檢調獲報展開調查，但邱女早已潛逃澳門，檢方於昨日正式對邱發布通緝。

據指出，邱女和林姓丈夫登記數間公司，從通訊行到泡沫紅茶店都有，但這些公司其實都只是吸金的空殼。邱女交際手腕一流，鎖定目標後，通常先以數百萬小額投資展現「穩賺不賠」的成功案例。有醫師娘先投入200萬元嘗到甜頭回本，隨即拉丈夫加碼被騙上億。直到其中一名貴婦遭詐上億元，衝到學校找邱女討債，才驚覺她與2名小孩已人間蒸發。

此外，邱女近年來也與一名黃姓高球教練走得很近，並利用黃姓教練的人脈，打進高球的上流圈層。事情爆發後，邱女和黃姓教練火速出境，上月黃姓教練返台隨即遭拘提，並獲檢方諭知交保，而主嫌邱女行蹤不明，遭檢方於昨日發布通緝令。

▲邱秀雯在高雄貴婦圈、教育圈、醫界吸金20億，潛逃國外遭通緝。（圖／翻攝自內政部警政署網站）