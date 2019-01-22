老公手機傳來「好舒服」曖昧訊息　妻休夫不成全因「灰色盾牌」

▲人妻驚見丈夫與女子傳曖昧訊息決定離婚，法官以「灰色盾牌」為由駁回。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

地方中心／桃園報導

桃園一名人妻發現3名女子傳LINE訊息給有多次外遇嫌疑的丈夫，稱「好舒服」、「別讓我失望好嗎？」、「洗澡去」等語，讓她氣得向法院訴請離婚。丈夫辯稱，該LINE訊息是酒店官方帳號，透過不分受話對象性別，隨機攬客，而非自己與女子聊天，法院審理後，認同丈夫所言，因此駁回人妻訴求。

判決書指出，這對夫妻結婚6年多，結婚前人妻就曾發現丈夫與其她女子互傳曖昧訊息，便決定解除婚約，但經過大伯介入協調後如期完婚。

2015年10月21日人妻生日當天，2人開車外出慶生，丈夫使用藍芽擴音功能接聽電話，話筒另一頭男子劈頭就問「你最近還有沒有再去上次那間店找那個女人？」，隔年人妻又發現有3名分別暱稱「Qoo 」、「艾莉」、「白白」的女子傳送曖昧訊息給丈夫，稱「好舒服」、「睡不著」、「洗澡去」等語，讓她氣得決定不再隱忍，憤而提起離婚訴訟。

開庭時，丈夫辯稱，該LINE訊息是酒店官方帳號，透過不分受話對象性別，傳送罐頭訊息釣魚聊天，而非他主動與對方有所接觸；至於車內的通話內容，他則說是因為他當天請假幫妻子慶生，老闆打電話來關心他，一時說出的玩笑話。再者，他幾乎天天加班，收入全交由妻子控管，難有多餘的時間、金錢參與一般社交活動，遑論與配偶以外之人交往。

法院審理後認為，人妻所提供的截圖上可以看見LINE的名稱前皆有灰色盾牌，顯見該帳號確實為LINE公司提供針對公司或經營者所使用的官方帳號，且丈夫並未做任何回應，審酌丈夫並沒有特別不忠於婚姻之事，因此駁回人妻的請求。

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