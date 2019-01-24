3歲女童命喪噴槍外婆悲痛欲絕　房仲父已請辭

▲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

地方中心／高雄報導

高雄3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重，其父更稱是女兒自己把玩造成，檢方先以過失致死罪諭令6萬元交保。而檢警於24日上午10時會同法醫解剖複驗，企圖還原孩子喪命原因。據了解，女童父母同為房仲業者，平時工作忙碌，則將女童交由外婆帶大。案發後外婆傷心過度，面對外界關心不願多談，甚至在家中忙進忙出，希望藉著忙碌減輕傷痛。

▲女童外婆面對外界關心不願多談。（圖／截至東森新聞）

女童母親在臉書發文，希望外界能夠提供案發當天的行車紀錄器影片或監視器畫面，以釐清女童死因，才讓整件事情爆發。據了解，女童父母未婚生下女童，2人皆從事房仲業，平時作風低調，案發後女童父親向公司請辭，同業才驚嚇發現原來他已有個女兒。

女童父母因平時工作忙碌，而將女童交由外婆帶大。案發後，外婆傷心欲絕，面對外界關心不發一語，女童外公表示，妻子因為太過傷心，在家中一直不停忙進忙出，似乎是想藉由忙碌忘記傷痛，他看著妻子這樣，實在是很無助。

檢警23日下午親赴案發現場測試空氣噴槍壓力，並針對噴槍的出氣口採集檢體，並比對女童DNA，釐清女童的口部是否有接觸到噴槍。目前也已進行解剖複驗，女童詳細的死因，仍須等待檢警調查。

▲檢警將解剖女童遺體，釐清確切死因。（圖／記者洪正達攝）

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