知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

▲按摩示意圖，非本文當事人。（圖／pexels）

記者葉國吏／綜合報導

台中一間健身房爆出性侵案！一名自稱海軍陸戰隊退役的運動按摩師何姓男子，平時在健身房攬客，宣稱有獨門手法能改善身形與浮腫，吸引不少會員預約。卻有年輕女會員在按摩過程中慘遭性侵，檢方搜查後赫見他的手機藏有大量女客不雅照，目前他已因強制猥褻及強制性交被起訴。

根據《鏡報新聞網》報導台中健身圈近日傳出震撼消息，何姓運動按摩師（自稱退役海軍陸戰隊員），在知名健身房活躍，靠著秀肌肉和推拿技術吸引運動族群。他在社群平台分享自己健身和按摩照片，標榜「抓龍筋、抓鳳筋」能幫助瘦身和消除水腫，吸引不少會員靠介紹找他預約。

24歲女會員小惠（化名）去年透過閨蜜介紹認識何男，因何男強調自己受過軍事訓練且專業按摩能體雕，小惠心動預約。第一次按摩時，何男僅以專業分析勸她注意大腿水腫，第二次推拿則建議她做「淋巴排毒」，雖然手法接近敏感部位，但未有明顯越界，小惠當時只覺得有點怪。

事發第三次按摩，何男不僅主動談及自己與妻子的性事，還聲稱部分女客會提出特殊要求。後續他強行脫褲行性侵，小惠驚叫推開他，何男還語帶嘲諷。小惠憤而向閨蜜求助並報警，雖最初因證據不足未被起訴，但檢方再議後，發現何男手機藏大量女性私密照，將他依性侵罪嫌起訴，案件現由台中地院審理。何男則透過姐姐表示會配合法律程序，強調希望司法還他清白。

