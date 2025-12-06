　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲按摩示意圖，非本文當事人。（圖／pexels）

記者葉國吏／綜合報導　

台中一間健身房爆出性侵案！一名自稱海軍陸戰隊退役的運動按摩師何姓男子，平時在健身房攬客，宣稱有獨門手法能改善身形與浮腫，吸引不少會員預約。卻有年輕女會員在按摩過程中慘遭性侵，檢方搜查後赫見他的手機藏有大量女客不雅照，目前他已因強制猥褻及強制性交被起訴。

根據《鏡報新聞網》報導台中健身圈近日傳出震撼消息，何姓運動按摩師（自稱退役海軍陸戰隊員），在知名健身房活躍，靠著秀肌肉和推拿技術吸引運動族群。他在社群平台分享自己健身和按摩照片，標榜「抓龍筋、抓鳳筋」能幫助瘦身和消除水腫，吸引不少會員靠介紹找他預約。

24歲女會員小惠（化名）去年透過閨蜜介紹認識何男，因何男強調自己受過軍事訓練且專業按摩能體雕，小惠心動預約。第一次按摩時，何男僅以專業分析勸她注意大腿水腫，第二次推拿則建議她做「淋巴排毒」，雖然手法接近敏感部位，但未有明顯越界，小惠當時只覺得有點怪。

事發第三次按摩，何男不僅主動談及自己與妻子的性事，還聲稱部分女客會提出特殊要求。後續他強行脫褲行性侵，小惠驚叫推開他，何男還語帶嘲諷。小惠憤而向閨蜜求助並報警，雖最初因證據不足未被起訴，但檢方再議後，發現何男手機藏大量女性私密照，將他依性侵罪嫌起訴，案件現由台中地院審理。何男則透過姐姐表示會配合法律程序，強調希望司法還他清白。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。
●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日韓調漲軍費
Joeman新女友被起底！29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻
白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破
女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘
應曉薇之女「氣質女神」傳接棒選議員　中正萬華出現三金釵
宜蘭24歲警遭撞最新傷勢曝光　6大科團隊手術搶救
中山變態男「連抓8女屁股」！光頭哥霸氣壓制　眾人合力圍堵畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

溫度過高停路肩！國10自小客燒成火球　32歲駕駛驚險逃劫

持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

宜蘭24歲警遭撞最新狀況曝光　院方：無臟器外露

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛「恍神撞4車」1死7傷

24歲警遭撞臟器外露「爸爸是退休警」！心痛問：休假還要貼班？

24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

溫度過高停路肩！國10自小客燒成火球　32歲駕駛驚險逃劫

持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

宜蘭24歲警遭撞最新狀況曝光　院方：無臟器外露

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

女網友懸賞500元打蟑螂　普信男偷拍內褲「這是色誘我吧」反慘賠

快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛「恍神撞4車」1死7傷

24歲警遭撞臟器外露「爸爸是退休警」！心痛問：休假還要貼班？

24歲警遭廂型車撞飛命危！肇事畫面曝　家屬崩潰：原本今天放假

快訊／台南南區塑膠工廠深夜冒竄火舌濃煙　32車62人撲救火勢

OpenAI傳下周更新GPT-5.2！　迎戰Gemini 3

台日文化交流最強助攻！　黃偉哲：台南好YOUNG每年都把日本藝人請來

溫度過高停路肩！國10自小客燒成火球　32歲駕駛驚險逃劫

川普《國安戰略》高度重視台灣！　要求日本、南韓「調漲軍費」

威廉斯加盟大都會不搶終結者　若狄亞茲回歸願當佈局：這是最佳情況

白營兩太陽／言詞辯論前夕合體黃國昌直播　柯文哲出險招捍清白

白營兩太陽／柯文哲重回幕前小草嗨　柯黃挑撥謠言不攻自破

持刀搶劫還囂張嗆警「絕對堵你」　莽男控關3年8個月太重

美烏官員稱在建立安全框架上取得進展　將進行第三天會談

Netflix收購華納！2.25兆改寫電影版圖　影迷影響一次看

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

社會熱門新聞

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊他只是8歲小孩

快訊／24歲特勤警被撞手術順利　轉往北部治療

24歲警遭撞臟器外露！爸爸也是退休警察

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

知名按摩師爆性侵女客！　誆「抓鳳筋」偷拍下體

她求打蟑螂　色男偷拍內褲代價賠12萬

24歲警遭廂型車撞擊命危！肇事畫面曝

宜蘭24歲警遭撞　院方曝無臟器外露

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

「鐵霸」疑為藏鏡人　派打手助PAZZO董座毆運將

更多熱門

相關新聞

淫魔小島內部照曝光　牆上驚見人臉面具

淫魔小島內部照曝光　牆上驚見人臉面具

美國已故性犯罪富豪艾普斯坦在加勒比海的私人島嶼一直被視為是其對年輕女性犯下性侵、人口販賣等罪行的極機密地點。美國眾議院民主黨議員3日釋出多張照片與影片，首度揭開這座神秘「戀童島」的樣貌，其中一張照片引起關注，因為房內除了擺放牙醫治療椅，牆上還有多個人類面具。

幼兒園華裔噁男性侵兒童　偷拍炫耀當庭認罪

幼兒園華裔噁男性侵兒童　偷拍炫耀當庭認罪

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

到酒店指定前妻坐檯　撿屍開房拍裸照

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

闖房性侵！中國男判鞭3下關6年半

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

麻醉醫摸女病患私處　判囚1年2月再賠118萬

關鍵字：

性侵

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面