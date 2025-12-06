秒數倒數行人衝路口又繞開　公車右轉撞上1原因逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

公車駕駛阿榮（化名）去年9月間行經新北市新莊區一處路口時，被警員認定未禮讓行人且肇事致人受傷，挨罰7200元。不過，台北高等行政法院法官檢視相關影像證據之後，發現行人當時已經放棄穿越行人穿越道，並且離開枕木紋範圍，接著才發生碰撞，所以不符合違規要件，最終裁定撤銷原處分。

▲阿榮駕駛公車與行人發生碰撞，因而挨罰，最後逆轉獲判撤銷原處分。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年9月間駕駛公車行經新北市新莊區中華路一處路口時，因有「汽車駕駛人有違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，被警員製單舉發，事後挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿榮不服，決定提出上訴，他強調，當時有暫停查看，確認沒有行人要通過才繼續右轉，那時候行人穿越道的綠燈號誌已進入倒數階段，行人還在人行道上，卻突然加快腳步想要過馬路，他來不及反應才會發生碰撞，並非故意不禮讓。

台北高等行政法院法官當庭檢視相關證據影像，發現行人確實是在行人號誌將由綠轉紅時，突然開始小跑步，但2秒後又減速，這時行人號誌已變成紅燈，加上該路口範圍大、車流量多，行人自覺無法穿越路口，於是在紅燈後第3秒往右側走去，離開枕木紋的範圍，然後才與公車發生碰撞。

法官認為，阿榮駕駛的車輛右轉時，碰撞到走離枕木紋範圍的行人，行人當時已經放棄穿越行人穿越道，所以不符合道交條例第44條第2項規定的「行人正穿越行人穿越道」構成要件，原處分核屬違法，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。