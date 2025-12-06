山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓路面結霜　多車打滑慘摔

▲台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道造成多部車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今日清晨因山區氣溫驟降，仁愛鄉台14甲線水晶宮路段（31至33K）因路面結霜融解，加上彎道，傳出多部車輛打滑摔車情形；警方籲請用路人關注氣象預報及道路交通資訊，才能及時因應山區多變路況。

根據中央氣象署監測數據，南投縣境今天至目前為止最低溫出現在7時20分，海拔約3800公尺的玉山風口（信義鄉玉山主峰往北峰叉路附近）測站，僅0.5度，高山地區公路或步道路面連日都有結冰狀況。

稍早有網友於「騎車環島趣」臉書社團PO出影照片，強調武嶺停車場往花蓮方向路面有結冰，「摔好幾台了，提醒各位別騎太快」；網友紛紛回應分享血淚經驗：「以前上山，看到路邊有白白的就折返了，單純不想承受摔車修復費用」、「冬天清晨路過水晶宮路段...慢速保持以看的到前車為主，有狀況可煞停的安全距離，第一台最容易中招，上坡滑倒者+1」、「這個季節會結冰的高山地段盡量少跑、真的不需要去碰運氣、有一個朋友，前年就是這樣走掉的」。

仁愛警分局說明，山區道路路況難以掌握，台14甲線武嶺至松雪樓路段山區彎道因結霜，容易造成車輛打滑，呼籲行駛台8線及台14甲線用路人上山前務必備妥個人裝備與檢查車輛狀況，並預先規劃旅行備案。