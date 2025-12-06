　
社會 社會焦點 保障人權

山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓路面結霜　多車打滑慘摔

▲台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道造成多部車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道造成多部車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

今日清晨因山區氣溫驟降，仁愛鄉台14甲線水晶宮路段（31至33K）因路面結霜融解，加上彎道，傳出多部車輛打滑摔車情形；警方籲請用路人關注氣象預報及道路交通資訊，才能及時因應山區多變路況。

根據中央氣象署監測數據，南投縣境今天至目前為止最低溫出現在7時20分，海拔約3800公尺的玉山風口（信義鄉玉山主峰往北峰叉路附近）測站，僅0.5度，高山地區公路或步道路面連日都有結冰狀況。

▲今日清晨因山區氣溫驟降，台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道容易造成車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲今日清晨因山區氣溫驟降，台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道容易造成車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝）

稍早有網友於「騎車環島趣」臉書社團PO出影照片，強調武嶺停車場往花蓮方向路面有結冰，「摔好幾台了，提醒各位別騎太快」；網友紛紛回應分享血淚經驗：「以前上山，看到路邊有白白的就折返了，單純不想承受摔車修復費用」、「冬天清晨路過水晶宮路段...慢速保持以看的到前車為主，有狀況可煞停的安全距離，第一台最容易中招，上坡滑倒者+1」、「這個季節會結冰的高山地段盡量少跑、真的不需要去碰運氣、有一個朋友，前年就是這樣走掉的」。

▲今日清晨因山區氣溫驟降，台14甲線水晶宮路段因路面結霜融解，武嶺至松雪樓路段山區彎道容易造成車輛打滑。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛警分局說明，山區道路路況難以掌握，台14甲線武嶺至松雪樓路段山區彎道因結霜，容易造成車輛打滑，呼籲行駛台8線及台14甲線用路人上山前務必備妥個人裝備與檢查車輛狀況，並預先規劃旅行備案。

12/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

今天(6日)東北季風減弱，周末兩天白天氣溫回溫，不過夜晚清晨有輻射冷卻加持，局部低溫下探15度。下周一、下周二東北季風再度增強，北部和東部容易下雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能有局部大雨。

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

氣溫驟降避免感冒的小細節！

氣溫驟降避免感冒的小細節！

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

