賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

賴政府禁小紅書風波延燒，針對內政部以打擊詐騙、防詐、資安等做為封禁理由，行政院長卓榮泰在專訪也說，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由。對此，台北市長蔣萬安表示，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。

針對賴政府以詐騙為由禁止小紅書，蔣萬安說，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法、甚至別有目的，「所以如果民進黨政府執意要這樣做，那我們一個月後就來大家檢視打詐的成效」。

記者追問，行政院長卓榮泰說，小紅書是用中國的言論不自由來傷害台灣的言論自由，蔣萬安表示，「所以卓院長現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？ 反中反到自己變成共產黨，我想這個人民會無法理解也沒辦法接受」。

另外，昨日立法院再否決行政院提出的覆議案，卓榮泰表態不會執行違法的法律。蔣萬安說，覆議被否決以後依照憲法，該怎麼做行政院應該非常清楚，依照憲法就是應該要來執行。

而2026九合一選舉腳步接近，藍白雖有合作共識，但有民眾黨的參選人認為感受不到國民黨的善意跟禮讓？蔣萬安說，接下來這都需要政黨之間來協調以及溝通，相信政黨都有相關的節奏以及步調。