社會 社會焦點 保障人權

賴瑞隆兒涉霸凌！綠議員喊「只是8歲小孩」　嘆因選戰變政治事件

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，雖然賴瑞隆今（5日）召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，事件持續延燒。對此，民進黨高雄市議員簡煥宗感嘆，只因為一個8歲小男孩的爸爸要選高雄市長，因界外球跟同學起爭執變成政治事件，有沒有構成霸凌案件，都應靜待校方調查結果出爐。

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

雖然賴瑞隆今（5日）召開記者會致歉，但另一方家長仍無法接受，控訴賴瑞隆夫妻至今一句道歉都沒跟他們說，導致事件持續延燒。

▲▼高雄市議員簡煥宗。（圖／記者賴文萱攝）

▲簡煥宗嘆，就因爸爸要選高雄市長，讓一個8歲男童在校園的紛爭演變成政治事件。（資料照／記者賴文萱攝）

對此事件，綠議員簡煥宗在臉書有感而發表示，「你八歲的時候在幹嘛？一個八歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，然後變成一起政治事件⋯變成媒體在公審一個八歲小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌，只因為他的爸爸要選高雄市長，但他只是一個八歲小男孩！」

簡煥宗受訪時則進一步闡述說，事件剛爆發，媒體就直接用霸凌或是家醜形容，害一位8歲童必須承受來自社會上、網路平台的壓力，但據他了解，雙方就是為了搶界外球發生糾紛，這件事情學校已經在處理中，構不構成霸凌，也應靜待校方的調查結果出爐再來下定論。

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

▲兒遭控校園霸凌，立委賴瑞隆召開記者會道歉。（圖／記者林敬旻攝）

賴瑞隆今在記者會上表示，還是要自責也很抱歉，因為孩子的事情造成這麼大風波，孩子現在八歲，十月時一次足球遊戲跟同學產生爭執，學校當時也介入輔導，當時以為順利處理完畢，但好像還有後續狀況，還是要表達自責，目標是希望小孩能健康快樂長大，這部分要表達最大歉意跟自責。

賴瑞隆強調，先動手就是不對，自己也不斷跟孩子說不能動手，不管狀況如何都不能動手，「我也要自我檢討，花很多時間在政治工作，但在孩子的陪伴跟教養不夠，自己也對孩子、家長、學校感到抱歉，沒有做好工作讓許多人受到影響」。

賴瑞隆表示，教養孩子是父母責任，會花更多時間陪伴孩子，也會提醒他，八歲也是人生重要成長階段，必須學會更多負責、同理、尊重，這部分會花更多時間教育孩子，至於學校部分，這案件已經進入程序，現在外面有很多說法，基於雙方孩子權益，就尊重學校程序 。

賴瑞隆兒涉校園霸凌！校方啟動調查

賴瑞隆兒涉校園霸凌！校方啟動調查

民進黨立委暨高雄市長參選人賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，校方在今日10時48分正式發出聲明表示，對於學生相關事件，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。校方也重申，不會因為學生或家長的職業、身分及背景，而有差別對待。

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

賴瑞隆兒涉校園霸凌！高雄教育局發聲

賴瑞隆兒涉校園霸凌！高雄教育局發聲

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

