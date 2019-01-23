「她手有動一下」3歲女童還在急救　百萬房仲父通知前妻後到台南訪友

▲女童平時由母親照顧，事發當天要上班才交給父親，未料發生噩耗。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝當事人臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市3歲鄺姓女童遭「噴槍」（風槍）奪命一案，疑點重重，檢警要釐清「關鍵7分鐘」到底發生什麼事。女童發生意外後，照理說父親應很著急，但他把孩子送醫急救後，通知女童母親到場，他人就到台南找朋友，事後才回高雄做筆錄。而這名父親是「百萬房仲」業務員，前妻也同樣是房仲。目擊事發過程的加油站站長說，當時有看到女童的手有動一下，「至於是自主或外力影響就不清楚了」。

20日下午3時2分，父親開BMW轎車到左營區自由三路一間自助洗車場洗車，3時10分第一次拿噴槍靠近坐在副駕駛座的女兒；5分鐘後、3時15分二度拿噴槍靠近女兒；3時17分，他探頭進車內，疑似在幫女兒拍背。他供稱，在整理車輛的過程當中，見女兒在玩高壓氣體噴槍，誤將氣槍放入嘴內才會釀出意外，雖急救卻無效。

檢方表示，女童送醫時已呈現死亡狀態，無呼吸、無脈搏、顏面及頸部嚴重腫脹，經醫院檢查後發現有氣胸、氣腫及皮下氣腫，搶救後仍無恢復自發性循環，宣告急救無效；女童全身幾乎腫脹，但又不像一般瘀青，身體部分無外部舊傷，已請法醫研究所協助安排，預計周四（24日）複驗鑑定。

▼父親在5分鐘之內二度拿噴槍靠近女童坐的副駕駛座。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼高雄女童驚傳玩噴槍致死有疑點，母崩潰跪求監視器畫面。（圖／翻攝當事人臉書）

橋頭地檢署主任檢察官王柏敦說，「爸爸有沒有說是他噴的還是小孩自己用的，這目前我們還在調查中，不會以他父親講的就當作是事實。」檢方認為，女童的父親本有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保。

加油站站長說，他們看到父親在副駕駛座整理很久，「我不知道他在噴什麼，我不知道他在整理什麼，那下一刻，我就看到女童的手有稍微動一下，但那動一下是她自主的動，還是被外力影響的動一下，這就不曉得。」他表示，對方轎車內裝是黑色，女童當天穿米色衣服，「所以我覺得還滿明顯的，女童自始至終都是躺在副駕駛座。」

《東森新聞》報導，警方透露，父親當時並未報案，也沒叫救護車，但帶女童就醫後，等前妻來了卻到台南找朋友玩，直到警方傳喚作筆錄才回來。而他曾獲「百萬房仲」的殊榮，現在和女兒母親無婚約；女童平時由母親照顧，事發當天要上班才交給父親，未料發生噩耗。

「噴槍事件」奪命時間序：

15:01 女童父開車進入加油站

15:02 女童父拿起噴槍清理轎車

15:10 女童父第1次拿噴槍靠近副駕駛座

15:15 女童父第2次拿噴槍靠近副駕駛座

15:17 女童父發現女童有異狀

15:19 女童父駛離加油站就醫

15:26 女童送至高雄榮民總醫院急救

16:50 女童經醫院宣告急救無效