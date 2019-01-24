影／高雄3歲女童離奇遭噴槍奪命解剖　媽媽到場悲慟掩面

地方中心／高雄報導

一名3歲女童遭「噴槍」（風槍）奪命疑點重重，其父更稱是女兒自己把玩造成，檢方先以過失致死罪諭令6萬元交保。而檢警於24日上午10時會同法醫解剖複驗，企圖還原孩子喪命原因。而稍早女童母親到場時，壓低臉龐、全程不發一語進入休息室。

▲▲3歲女童噴槍奪命21日解剖複驗，媽媽心碎到場。（圖／記者洪正達攝）

3歲女童的父親先前表示，自己在整理車輛的過程當中，是看到小女童在玩高壓氣體噴槍。但可疑的是，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕。

對此，加油站長表示，這起意外不是像網路上說的是噴槍造成，因為從監視器可見小孩沒下車，而父親整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，更不是像網路上說的是小孩自己下車玩，然後造成意外死亡，因基於偵查不公開，面對網路諸多疑問，無法上網進行解釋。

另外，檢警23日下午親赴案發現場測試空氣噴槍壓力，並找來員警對著白紙開槍，測試空氣噴槍是否能將白紙射破，但卻發現噴槍威力並不足以射破白紙。此外，噴槍握把為了防滑，表面呈現凹凸不平，難以採集到指紋，檢警將會針對噴槍的出氣口採集檢體，並比對女童DNA，釐清女童的口部是否有接觸到噴槍。

▲父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）