社會 社會焦點 保障人權

男超速路口撞死女騎士！無罪理由曝　她1秒鬼切「根本閃不過」

▲▼頭份市隆恩路與中正一路82巷路口，29日下午廂型車擦撞機車，65歲女騎士不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲頭份市隆恩路與中正一路82巷路口廂型車擦撞機車，65歲女騎士不治。（圖／資料照，下同）

葉品辰／宜蘭報導

苗栗縣頭份市隆恩路與中正一路82巷口去(2025)年3月發生一起死亡車禍，59歲林姓男子駕駛廂型車直行時，與同向行駛、準備左轉的65歲胡姓女騎士發生碰撞，胡女倒地重傷，經送醫搶救仍宣告不治。檢方認定林男行經閃光黃燈路口時嚴重超速、未減速慢行，依過失致死罪將他起訴，不過案件經苗栗地方法院審理後，法院認為胡女是突然切換車道，不到1秒後2車就相撞，林男根本閃不過，因此判他無罪。

這起事故發生在去年3月29日下午3時51分，當時林男駕駛廂型車沿隆恩路內側車道，由西往東方向行駛，準備返家；胡姓女子則騎乘普通重型機車，同樣沿隆恩路外側車道行駛，打算左轉進入中正一路82巷。過程中，胡女先在外側車道斜行直行一小段距離後，突然跨越雙白實線，違規切入內側車道，與林男的車輛在機車停等區與停止線之間發生碰撞。胡女當場倒地重傷，經送往醫院搶救後，仍因頭部外傷併顱內出血，引發中樞神經性休克不治。警方酒測結果顯示，雙方酒測值均為0，並無酒駕情形。

▲▼頭份市隆恩路與中正一路82巷路口，29日下午廂型車擦撞機車，65歲女騎士不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

檢方認為，事發路口設有閃光黃燈，林男依法應減速慢行並注意前方狀況，但鑑定結果顯示，林男當時車速約72公里，明顯超過該路段速限60公里，因此認定林男高速行駛是造成事故的重要原因之一，儘管胡女也有違規變換車道的行為，仍將林男依過失致死罪起訴。不過林男全程否認有過失，律師也主張，即使車速略為超速，但與死亡結果之間並無具體因果關係，真正關鍵在於胡女突如其來的違規切入。

法院審理期間，當庭勘驗林男行車紀錄器畫面，畫面顯示胡女原本騎乘在外側車道右側，突然亮起左轉燈後，隨即跨越禁止變換車道的雙白實線，猛然切入內側車道，從胡女開始變換車道到發生碰撞，前後時間不到1秒。法院參考專業事故重建鑑定指出，駕駛人遇到突發狀況的標準反應時間約為1.6秒，即便林男依速限60公里行駛，也至少需要約43公尺以上的距離才能完全煞停，但實際測得林男當時從察覺狀況到碰撞的距離僅約24.5公尺，遠低於安全煞停距離，代表即使未超速，也難以在短時間內及時避開。

法官進一步指出，閃光黃燈的設置目的，是提醒駕駛注意「交岔路口不同行向的來車與行人」，而本案發生碰撞的位置是在接近路口、尚未真正進入路口的內側車道，且雙方車輛為同一行向行駛，並非路口交會事故，並不適用閃光黃燈規範「未減速通過路口即具過失」的情形。加上各級事故鑑定與覆議結果皆認定，胡女違規跨越禁止變換車道線、未讓後方直行車先行，才是肇事主因，林男「措手不及，無肇事因素」。即使存在輕微超速，也不足以與死亡結果形成直接因果關係，依「罪證不足、疑罪從無」原則，最終判決林男無罪。

12/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

苗栗車禍判決

