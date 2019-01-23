「不配合你就紅！」騙少女29張裸照逼嘿咻　軍人重判7年8月

▲林男威脅少女與他發生性行為，否則將散布裸照，判刑7年8個月。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

地方中心／高雄報導

林姓職業軍人透過臉書某買賣社團認識一名16歲少女，得知對方在找尋暑期工作機會後，便假冒女性身分，用LINE向她佯稱可介紹代言內衣褲模特兒的工作，並要求提供胸部及下體照片，少女信以為真照做。林男取得照片後，竟又自創另支LINE帳號傳送少女裸照，並威脅若不與他發生性行為，便會對外散布，少女堅持不肯，在告知家人後報警逮人。林男到案坦承不諱，高雄高分院審理後，依兒童及少年性剝削防制條例第36條及強制未遂罪等，判處他7年8個月徒刑。

判決書指出，2017年林男利用臉書拍賣社團認識少女，得知對方年僅16歲，又得知她正在找尋工作機會，竟心生歹念，盜用其他女子照片，假冒女性身分向少女表示可以介紹內衣褲模特兒的工作，但少女須先提供胸部及下體的照片。少女因涉世未深，又認為即將獲得模特兒的工作，便不疑有他的照做，傳了29張裸照給林男。

林男取得少女照片後，又再自創另一支LINE帳號，向少女表示手中已握有她的裸照，並恐嚇「不配合你就紅」、「妳的生活中即將出現妳的淫蕩照片」等語，威脅少女與他發生性關係，少女嚇壞並哀求林男別將照片外流。

不料林男卻得寸進尺，連日威脅，還將少女裸照傳給少女友人，導致對方近乎崩潰，並揚言「不要再傳給任何人不然我今晚就跳樓做鬼也要抓到你！」但林男依舊不肯罷手繼續逼迫少女，所幸少女抵死不從，最後告知家長報警逮人。

高雄高分院審理時認為，林男犯後坦承不諱，態度尚屬良好，但因他的所作所為已造成少女心理嚴重受創，且對方與家屬堅持不原諒林男。法官審理後，將林男依兒童及少年性剝削防制條例第36條、強制未遂罪等，判處他有期徒刑7年8個月。全案可上訴。

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