德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

▲德國民眾5日在首都柏林參加抗議活動，反對強制徵兵。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

德國聯邦議院（Bundestag）於當地時間5日通過一項備受爭議的新軍事服務法案，旨在擴充聯邦國防軍（Bundeswehr）的兵力，達成北約（NATO）所要求的目標。此舉正值歐洲面臨俄羅斯緊張威脅情勢升溫之際，德國政府希望透過新法提升國防能力，同時兼顧自願入伍與必要時的徵兵制度。

根據《路透社》，新法案將採取「雙軌制」，一方面推出待遇較高的自願軍服役方案，以吸引年輕人加入；若招募人數不足，國會可另行表決啟動需求型徵兵，並在候選人超額時進行隨機抽選。德國國防部每半年須向國會報告招募進度，以監督執行狀況。

法案設定德國聯邦國防軍擴編目標，計畫至2035年將現有18.3萬名現役士兵提升至26萬人，並確保至少有20萬名後備軍人。

這次法案亦要求從2008年1月1日以後出生的男性接受體檢，評估是否具備服役資格，實施方式將分階段進行。所有18歲青年男女都將收到服役意願調查通知，但目前僅男性必須回應。此舉是自2011年德國停止徵兵以來，首次重新引入類似徵兵評估機制。

德國的政策變動反映了歐洲其他國家的軍事趨勢。法國、義大利與比利時正在擴大自願服役規模，而北歐與波羅的海國家則因應俄羅斯軍事威脅和侵略加強強制徵兵。