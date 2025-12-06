快訊／24歲「被撞特勤警」深夜手術順利　轉往北部治療

▲租賃廂型車撞擊路旁執行交管警員現場慘狀。（圖／記者游芳男翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭礁溪24歲林姓警員5日晚間，在副總統蕭美琴車隊交通管制任務中，不幸被廂型車撞成重傷。經搶救後手術成功，深夜轉進加護病房。林員家屬感謝到場警務同仁和醫護人員的協助，同時預計將林員安排到北部醫院繼續治療。

林姓警員手術後，情況暫時穩定，但還得進行清創處理。5日深夜送進加護病房，林爸爸特地向代表警政署長張榮興到場關心的督查室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等警務人員，以及醫療團隊表達感謝。林爸爸也希望警務同仁能夠早點休息，畢竟一整晚都很辛苦，大家明天還有任務要執行，不能太過勞累。

林爸爸在向大家道謝後，呂新財表示警政署將全力支援，並設置專人窗口保持聯繫，礁溪分局長黃靖堯也再次遞上聯絡電話。局長劉炯炫與林爸爸握手，陪同走到病房門口，展現警界同袍的支持與關懷。

除了警方和醫護人員，行政院政務委員陳金德、立法委員陳俊宇，以及宜蘭縣代理縣長林茂盛，也持續在醫院協助家屬處理各項事宜。由於這起車禍與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局將於6日上午9點召開記者會，對外說明事故經過與後續處理。