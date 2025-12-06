聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

▲小紅書。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。對此，有部分網友批評台灣限制自由，ICU醫師陳志金則點出關鍵，反問這些人在想些什麼？

刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。

不過，就有不少網友對此感到不滿，質疑是限制自由。ICU醫師陳志金則發文表示，小紅書是因為「資安」檢測不合格，而且對政府函文「已讀不回」，內政部才會暫行封鎖一年。

陳志金也指出，小紅書檢測不合格的項目包含蒐集個資、掌握生物特徵、數據回傳等，所以他實在不明白，那些聲援小紅書，批評台灣「限制言論自由」的人，到底在想什麼？此事的關鍵點在於「不理會」和「不能查」。