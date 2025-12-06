放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

▲周末兩天恢復穩定天氣型態，白天氣溫回升，下周一起再變天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)東北季風減弱，周末兩天白天氣溫回溫，不過夜晚清晨有輻射冷卻加持，局部低溫下探15度。下周一、下周二東北季風再度增強，北部和東部容易下雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能有局部大雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天東北季風逐漸減弱，恢復較穩定的天氣型態，東半部雲量稍多，偶有零星或局部降雨，白天氣溫逐步回升，北部回到22度到24度，中南部25度到26度，天氣雖較穩定，但中南部日夜溫差大，清晨和夜晚低溫約15到16度，要留意輻射冷卻現象。

目前大台北東側山區、基隆北海岸，東部沿海有零星降雨，西部天氣穩定。劉沛滕表示，今天白天迎風面地區有些局部降雨，晚上過後剩宜蘭、大台北山區和基隆北海岸有零星降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，劉沛滕說明，周六和周日天氣大致穩定，僅部分大台北東側山區、宜蘭、花蓮有零星降雨；下周一、下周二東北季風再度增強，帶來較多水氣，桃園以北、東半部容易有局部降雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸雨量比較多，可能有局部大雨。

劉沛滕指出，東北季風到了下周三之後將減弱，環境轉為偏東風，東半部多少有些零星降雨，下周三到下周五恢復為較穩定的天氣型態。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化部分，劉沛滕說明，今天北部高溫逐步回升，明天溫度更高，中南部日夜溫差大，高溫可到25度到26度，甚至更高。下周一、下周二東北季風增強，低溫約18度上下，中南部高溫仍沒有太大影響，但北部受迎風面降雨影響，整天濕涼。下周三到下周五氣溫稍回升，但早晚溫差大。