生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,陽傘,暑假,觀光客,遊客,逛街,極端高溫,中暑,酷暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,撐傘,打傘,秋老虎,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周末兩天恢復穩定天氣型態，白天氣溫回升，下周一起再變天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)東北季風減弱，周末兩天白天氣溫回溫，不過夜晚清晨有輻射冷卻加持，局部低溫下探15度。下周一、下周二東北季風再度增強，北部和東部容易下雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸可能有局部大雨。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天東北季風逐漸減弱，恢復較穩定的天氣型態，東半部雲量稍多，偶有零星或局部降雨，白天氣溫逐步回升，北部回到22度到24度，中南部25度到26度，天氣雖較穩定，但中南部日夜溫差大，清晨和夜晚低溫約15到16度，要留意輻射冷卻現象。

目前大台北東側山區、基隆北海岸，東部沿海有零星降雨，西部天氣穩定。劉沛滕表示，今天白天迎風面地區有些局部降雨，晚上過後剩宜蘭、大台北山區和基隆北海岸有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，劉沛滕說明，周六和周日天氣大致穩定，僅部分大台北東側山區、宜蘭、花蓮有零星降雨；下周一、下周二東北季風再度增強，帶來較多水氣，桃園以北、東半部容易有局部降雨，其中宜蘭、大台北山區、基隆北海岸雨量比較多，可能有局部大雨。

劉沛滕指出，東北季風到了下周三之後將減弱，環境轉為偏東風，東半部多少有些零星降雨，下周三到下周五恢復為較穩定的天氣型態。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化部分，劉沛滕說明，今天北部高溫逐步回升，明天溫度更高，中南部日夜溫差大，高溫可到25度到26度，甚至更高。下周一、下周二東北季風增強，低溫約18度上下，中南部高溫仍沒有太大影響，但北部受迎風面降雨影響，整天濕涼。下周三到下周五氣溫稍回升，但早晚溫差大。

12/04 全台詐欺最新數據

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

今晨平地最低溫在05：18新竹關西11.8度。白天起季風減弱、北部轉晴回溫，高溫上看28度。下週入冬以來首波大陸冷氣團來襲，低溫下探10度。

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

天氣氣象氣象署東北季風氣溫低溫大雨輻射冷卻

