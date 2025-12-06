傅崐萁要總統赴立院「一問一答」　律師酸國際笑話：超越美法兩國

▲律師黃帝穎認為，國民黨團總召傅崐萁簡直是「國際笑話」。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前要求總統賴清德，若要進行1.25兆元國防特別預算國情報告，須採「一問一答」的方式。對此，律師黃帝穎今（5日）開酸，這不只不符合我國憲法，更超越美國、法國的憲政制度，簡直國際笑話！

黃帝穎表示，傅崐萁日前表示，要邀請總統賴清德到立法院，針對1.25兆元國防特別預算進行國情報告，並且希望能夠採取「有問有答、一問一答」的模式。

不過，黃帝穎指出，憲法法庭在113年憲判字第9號判決中，已針對國會擴權法案的「總統國情報告即問即答」部分判決違憲，傅崐萁居然還提出總統詢答的要求，擺明公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。他直言，最荒謬的是，傅崐萁不只是擴權被判決違憲，同時，還是有三大犯罪前科的國會總召，根本創下世界紀錄。

此外，黃帝穎說，美國在「總統制」下，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。

黃帝穎進一步說，法國是「雙首長制」，則是採總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則中明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎開酸，傅崐萁要求總統到立院國情報告時接受問答，不只不符合我國憲法，更超越美國、法國的憲政制度，「簡直國際笑話」。