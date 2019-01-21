快訊／高雄女童驚傳加油站玩「洗車氣槍」噴進嘴亡　母跪求監視器畫面

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名媽媽21日在臉書發文求助說，自己女兒20日在左營區自由三路157號的加油站發生意外死亡，目前初判是女兒玩洗車用的空氣噴槍噴進嘴巴，「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因」，希望有熱心民眾能提供當時的行車畫面或監視畫面。對此，加油站只低調回應說，全案都交由警方偵辦。

這位媽媽在臉書傷心說，「拜託各位好朋友們！」20日下午2點半－3點間，有經過自由三路黃昏市場、或進入157號加油站的網友們，能夠提供任何行車記錄與監視器畫面。媽媽悲慟說：「我女兒還在醫院冰櫃中等待調查死因，拜託各位了！」

▲高雄女童驚傳加油站玩「洗車噴槍」噴進嘴亡，母跪求監視器畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲發生意外的加油站自助洗車區畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

原PO後來又在留言透露原因說，當時女兒是被前夫給帶走的，沒想到竟然就發生意外天人永隔，目前初判說是小朋友玩洗車的空氣噴槍，結果噴進了嘴巴導致悲劇，但她覺得覺得3歲小孩拿「玩洗車用的空氣噴槍，噴進嘴巴」似乎不太合理，因此拜託大家可以提供加油或經過自助洗車區的行車記錄器，協助她釐清女兒死因。

文章立刻引起網友們轉貼，有人說：「還好嗎？好難過的消息」、「已經幫轉地方社團了，希望早點查清原因」、「加油站應該會配合警方調查，監視器警方一定會調！節哀」、「加油站監視器呢？」、「噴槍噴入嘴巴……如果是真的那非常痛苦。」、「幫高調、已分享，希望能查出真的死因。」

▲原PO的親友也在批踢踢發文，希望大家能幫幫這名認真工作的單親媽媽。（圖／翻攝自批踢踢）

原PO的親友也在批踢踢發文說，意外中死亡的三歲女孩是原PO的獨生女，由原PO獨自一個人單親撫養，她工作相當認真也非常疼愛小孩子，因此希望有善心人士能幫忙轉發，看看有沒有人剛好在附近有目擊到情況，幫幫這位可憐的單親媽媽了解女兒真正的死因。

對此，ETtoday記者21日晚間9時許，打電話至內文提到的自由三路加油站詢問，加油站人員只低調回應說，目前不方便透露任何訊息，全案都已經交由警方偵辦。

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▼媽媽在臉書PO文求助，希望有民眾能提供當時的行車畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）