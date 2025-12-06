宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

副總統蕭美琴昨(5)日下午前往宜蘭礁溪視察，警方出動多名警力執行交管、安保等勤務，晚間車隊移動至頭城時，其中負責交管的員警卻發生重大車禍意外。24歲林姓警員在青雲路二段執行號誌控管時，被一輛突然偏離車道的黑色租賃廂型車高速撞上，當場重傷倒地，林員腹部嚴重撕裂傷、右腿開放性骨折，被送往陽大附醫歷經3小時搶救，狀況終於穩定，後續將轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療，現在撞擊瞬間的恐怖畫面也曝光。

警方表示，林員任職4年，態度認真、深受同仁肯定，未料發生如此意外，蕭美琴也派出政務委員陳金德前往探視。林員父親晚間趕赴醫院時哽咽表示，原本兒子前一天還特地打電話回家說隔天放假，卻不知為何又被通知回去支援交通管制，焦急哭求陳金德「一定要把孩子救回來」。

▲黑色租賃廂型車突然偏離車道，撞上正執行號誌控管的林姓警員。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，肇事39歲徐姓駕駛自新竹北上宜蘭，原本規劃先去礁溪泡湯，但抵達後先繞往大溪漁港用餐，準備再前往礁溪途中就發生事故。事發時下著雨、路口光線昏暗，徐男事後驚魂未定，坦言第一時間看到警員倒地、疑似卡在車底時一度嚇傻，無法向警方說明完整經過。

經過昨晚陽明交通大學附設醫院6大科別團隊進行3個多小時的手術、大面積傷口清創，林員傷勢已穩定下來，後續將轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。警方正持續比對駕駛陳述與車輛痕跡釐清肇因，至於是否因雨天視線不佳導致偏離車道，仍需進一步調查。

▲肇事車輛高速撞擊林姓警員，車頭全毀。（圖／記者游芳男翻攝）