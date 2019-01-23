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3歲女「詭異玩噴槍」慘死！醫打臉父親供詞　高大成：灌嘴5秒就完了

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 ▲▼快訊／高雄女童驚傳中油加油站玩洗車噴槍噴進嘴亡　母崩潰跪求監視器畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

 ▲高雄女童驚傳玩噴槍致死有疑點，母崩潰跪求監視器畫面。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市一名3歲鄧姓女童疑將自助洗車的空氣噴槍放進嘴內，導致全身腫脹，送醫不治身亡，其父更稱是女兒自己把玩造成。檢方審訊後，發現女童父親的證詞有許多疑點，另有醫師出面打臉對方說法。對此，法醫高大成也分析說，氣槍只要灌進嘴部5秒就會完蛋。

該案疑點重重，女童母親21日PO文求救，希望有網友可以提供女兒20日下午出事時的監視器畫面；因女兒陪同父親到加油站自助洗車時，不明原因沒有呼吸、心跳，臉部及頸部嚴重腫脹，並再送醫時就呈現死亡狀態，檢查結果為氣胸、氣腫及皮下氣腫，最後不治身亡，但遺體全身幾乎腫脹，但又不像一般瘀青，身體部分無外部舊傷。

 ▲▼加油站,噴槍,女童。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

▲女童父持噴槍畫面曝光，但背對無法得知到底發生了何事。（圖／記者吳奕靖翻攝、翻攝自當事人臉書）

女童的父親本有保護義務，涉有過失致死罪嫌，經訊問後諭知6萬元交保；他供稱，在整理車輛的過程當中，看到女兒在玩高壓氣體噴槍，誤將氣槍放入嘴內才會釀出意外，他雖急救卻無笑，但這說詞卻在加油站提供監視器畫面後，有多處疑點而遭打臉。

監視器畫面可以看到，女童爸進整理車子時間約20分鐘，噴槍都沒有離開過父親身邊，女童亦沒有下車。加油站站長該名父親並沒有向員工報案，當下都是父親自己處理，當下好像有呼喚女童，有把女童抱下車，監視器看起來女童的模樣是癱軟的，後來又抱上車離開，當下發生事情，整間加油站都不知道，是接到警方通知才知道。

 ▲▼加油站,氣槍。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝自當事人臉書）

 ▲女童死因疑點諸多。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝自當事人臉書）

▲▼加油站,噴槍，父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲父親持噴槍影像曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方認為，3歲小女童的手掌大小、力氣等等，有辦法按壓下噴槍的握柄嗎？因此資深員警對於「高壓噴槍對嘴噴」這種說法不太相信，認為3歲女童的父親有所避重就輕，但確切死因還有待法醫研究所作進一步的相驗、鑑定。

據《蘋果日報》報導，高雄市大同醫院胸腔外科主治醫師李彥龍表示，女童的死因可能是瞬間有大量的高壓氣底灌入體內，將氣管、食道灌破造成，肺泡也被打破；另外，要造成此況須將嘴巴閉緊、鼻子捏緊，否則氣體會洩出，「3歲小女孩有可能辦得到嗎？」

記者實測用噴槍對著臉部，強大的高壓氣體從氣槍噴出後，力道直接讓記者的臉部凹陷一個洞，隨著氣槍的移動，更是讓臉部表情忍不住抽搐、變形。由此可見，就連成年人被噴槍這樣對著臉部，也會因強大的氣壓導致臉部猙獰難耐，更何況是3歲的小女童。

據《三立新聞》報導，法醫高大成指出，「你如果壓力大，差不多5秒，就完蛋了。」

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關鍵字：噴槍,加油站,站長,副駕駛座,女童,氣胸,腫脹,高大成

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