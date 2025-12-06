爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

▲ 馬克宏否認他不信任美國。（圖／路透）

德國《明鏡週刊》4日披露歐洲領袖通話內容顯示，法國總統馬克宏曾向烏克蘭總統澤倫斯基示警，美國可能在領土談判中背叛基輔。但馬克宏否認這項傳聞，強調歐美在烏克蘭議題上「沒有不信任」。

《衛報》報導，《明鏡週刊》聲稱取得歐洲多國領袖1日電話會議內容文字摘要，稱馬克宏直接告訴澤倫斯基，「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭，且無法提供明確安全保障。」德國總理默茨也在通話中提醒澤倫斯基需要「非常小心」，懷疑川普政府在烏俄之間進行的談判是在「與你我玩把戲」。

不過，正訪問中國的馬克宏5日被問及此事時回應，「我全部否認」，同時強調「美國和歐洲在烏克蘭問題上的團結至關重要」，也樂見美國的和平努力，「美國人領導和平努力需要歐洲人幫忙。」

川普特使魏科夫和女婿庫許納本周赴莫斯科與普丁會談5小時後，隨即轉往邁阿密與烏克蘭國安會首長烏梅洛夫碰面。

與此同時，歐盟正極力推動900億歐元援烏計畫，但比利時總理德威弗（Bart De Wever）反對動用凍結的俄羅斯資產，稱這種作法「從未有過先例」。俄國駐德大使涅恰耶夫（Sergei Nechaev）則警告，任何未經俄方同意使用莫斯科主權資產的行為都將構成竊盜。