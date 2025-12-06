　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲ 馬克宏否認他不信任美國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國《明鏡週刊》4日披露歐洲領袖通話內容顯示，法國總統馬克宏曾向烏克蘭總統澤倫斯基示警，美國可能在領土談判中背叛基輔。但馬克宏否認這項傳聞，強調歐美在烏克蘭議題上「沒有不信任」。

《衛報》報導，《明鏡週刊》聲稱取得歐洲多國領袖1日電話會議內容文字摘要，稱馬克宏直接告訴澤倫斯基，「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭，且無法提供明確安全保障。」德國總理默茨也在通話中提醒澤倫斯基需要「非常小心」，懷疑川普政府在烏俄之間進行的談判是在「與你我玩把戲」。

不過，正訪問中國的馬克宏5日被問及此事時回應，「我全部否認」，同時強調「美國和歐洲在烏克蘭問題上的團結至關重要」，也樂見美國的和平努力，「美國人領導和平努力需要歐洲人幫忙。」

川普特使魏科夫和女婿庫許納本周赴莫斯科與普丁會談5小時後，隨即轉往邁阿密與烏克蘭國安會首長烏梅洛夫碰面。

與此同時，歐盟正極力推動900億歐元援烏計畫，但比利時總理德威弗（Bart De Wever）反對動用凍結的俄羅斯資產，稱這種作法「從未有過先例」。俄國駐德大使涅恰耶夫（Sergei Nechaev）則警告，任何未經俄方同意使用莫斯科主權資產的行為都將構成竊盜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

爆警告烏克蘭「恐被川普背叛」　馬克宏否認：歐美不存在不信任

德國通過爭議兵役法「擴大徵兵」　應對俄羅斯軍事威脅

北韓高官「偷揪歡樂組」開淫趴！無視金正恩命令　白頭山狂歡

婚禮險變葬禮！阿嬤遭「惡魔浪」捲走沒死　還出現5個醫學奇蹟

北約防務誰扛？　美國防部要求歐洲「2027年前接手」

川普政府擬「擴大實施」旅遊禁令　超過30個國家公民受影響

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣

川普上任廢除「出生公民權」嚴防非法移民　美最高法院明年審理

GPT-5.2最快下周亮相！OpenAI啟動「紅色警戒」　迎戰谷歌Gemini 3

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

台灣經濟成長率破7趴　林濁水曝「詭異現象」：總統評價持續低迷

快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」

金鍾國自爆「婚前沒戀愛」！　閃婚甜笑認：婚後才開始談戀愛

挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

「名人住附近」房價會不會比較高？內行吐實話：看供需

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

高雄驚見「超資深野砲族」阿公阿嬤溜滑梯活春宮　她判拘25天

「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？

白袍淫魔！英38歲醫「5年性侵38病患」　多名被害人未滿13歲

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

國際熱門新聞

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

川普版《國安戰略》：不支持改變台海現狀

Netflix收購華納！　影迷影響一次看

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

美股收紅近高點　台積電ADR漲0.61％

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

宏國大選「親台候選人」微幅領先　華府密切關注

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡

川普新版國安戰略狠批歐洲　強調美國影響力

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

更多熱門

相關新聞

北約防務誰扛？　美要求歐洲2027年前接手

北約防務誰扛？　美要求歐洲2027年前接手

美國五角大廈本周向歐洲各國代表團表示，希望歐洲在2027年前接手主導北約防務，包括從情報蒐集至飛彈系統等大部分常規防務能力，但時程太過緊迫，部分歐洲官員認為不切實際。

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

台中機房聯手柬埔寨詐騙美國　得手1872萬

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

美《國安戰略》重視台灣　要求日韓漲軍費

關鍵字：

馬克宏美國烏克蘭歐盟俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

全台第3家「島語」12/29開幕

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面