社會 社會焦點 保障人權

變態男狂追妙齡女「躲她家偷拍洗澡」再開車撞　引擎蓋留血跡

▲桃園市邱姓男子單戀女子追求不成，今年8月見女子與王姓男子騎車下班，竟開車自後衝撞2人，還撞斷1根電桿波及另一名黃姓男子導致3人受傷。（資料照／平鎮警方提供）

▲邱姓男子單戀女子追求不成，竟開車自後衝撞女子及友人，還撞斷電桿並波及路人。（資料照／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子對女子單戀追求不成，今年8月間兩度潛入女子住處，以手機偷拍其沐浴畫面後，傳給女子揚言要外流；幾天後見女子與王姓男子共乘騎車，醋心大作下開車自後衝撞2人，還撞斷1根電桿波及另一名黃姓男子導致3人受傷。桃園地檢署調查時，邱男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂等罪嫌提起公訴。

檢警調查，23歲的邱姓男子對心儀苦苦追求頻頻遭拒，今年8月4日清晨潛入女子位於平鎮區住處未果，同月19日晚間再度潛入女子住處，見其在浴室沐浴，竟以手機偷拍入浴畫面，並於翌日凌晨傳給女子恫嚇「我他媽的愛你，看不出來喔」、「我的愛是垃圾」等語，令女子畏懼不已，趕緊向警方申請保護令。

邱男於8月23日晚間10時25分許，駕車在桃園市平鎮區南京路、大連街口處，見女子與王姓男子共乘機車，一時醋心大作，竟自後方高速追撞2人共乘機車，見2人倒地後，邱男駕車迴轉，再度對倒臥地上王姓男子衝撞、輾壓，導致王男右側股骨位移性閉鎖性骨折、右手擦傷等傷害，女子亦受到右上肢、左臀與背部挫傷等傷害。

而邱男因撞擊力道猛烈，當場撞斷路旁電線桿，導致波及另一名黃姓男子多處受傷，路人見狀立即報警處理，平鎮警方據報迅速抵達將邱男拘捕到案，並將受傷3人送醫急救才倖免於死。

▲桃園市邱姓男子追求心儀女子不成，今年8月開車衝撞2人，還撞斷1根電桿，圖為案發現場。（資料照／平鎮警方提供）

▲桃園市邱姓男子追求心儀女子不成，今年8月開車衝撞2人，還撞斷1根電桿，圖為案發現場。（資料照／平鎮警方提供）

桃檢複訊時，邱男坦承犯行不諱，檢方根據警方調查，邱男是追求女子不成，進而不斷騷擾，被害女子與共乘機車王姓男子僅是單純朋友，並非男女朋友關係，檢方根據現場照片、3名被害人指證與診斷證明，邱男涉有入侵民宅、違反跟騷防治法、無故攝錄他人性影像與人殺未遂等罪嫌，檢方從重依殺人未遂罪嫌提起公訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷...驚險畫面曝

虐兒認錯全是假！判緩刑改毆1歲女嬰　厚衣藏傷重判3年半

桃園市府整頓佔用道路！南門市場上百攤商陳情　要求就地合法

12/04 全台詐欺最新數據

高雄驚見「超資深野砲族」！溜滑梯活春宮　家長目睹嚇壞
「助理費除罪化」連署藍委辦公室也炸鍋　她揭原因：誰不生氣？
林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
北上做生意遇死劫！國3連環撞　5口困壓縮車體岳母亡
目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文
住都中心新人月領21萬！　藍委揭薪資：民進黨用人薪水高到嚇死
放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

單戀男跟騷偷拍恫嚇駕車衝撞釀3傷平鎮警方桃檢

