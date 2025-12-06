　
社會 社會焦點 保障人權

精神恍惚猛撞24歲警！肇事駕駛2罪送辦　新視角肇事畫面曝光

記者游芳男、葉品辰／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮青雲路二段昨（5日）晚間發生一起警察執勤遭撞的重大意外，一名林姓警員晚間在路口執行控燈勤務時，突遭一輛自小客貨車偏移撞上導致重傷，歷經3個多小時的手術狀況趨於穩定，稍早後方車輛的行車紀錄器畫面也曝光。警方調查，肇事駕駛疑似因精神恍惚才突然偏離車道、高速撞上林員，檢測後確定並無酒駕、毒駕情事，偵訊後依過失重傷害及妨害公務罪送辦。

警方表示，肇事駕駛昨日晚間6時24分行經案發地時疑似因精神恍惚，行駛過程中突往右側偏離車道，撞上正在執行勤務的林員，導致其右大腿開放性骨折、腹部大面積開放性傷口，現場電線桿傾斜、號誌箱也被撞爛，從後方駕駛行車紀錄器可以看到，肇事黑色廂型車撞向林員後整台車都彈起，車頭全毀，可見撞擊力道之大。

▲24歲警遭廂型車撞擊命危，後方車輛行車紀錄器曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲24歲警遭廂型車撞擊命危，後方車輛行車紀錄器曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

經酒測肇事駕駛酒精濃度為0，毒品唾液快篩亦呈陰性反應，車內並未發現其他違禁品，已排除酒駕、毒駕情事。警方目前正調閱沿線行車記錄器與路口監視器，全案將依過失重傷罪及妨害公務罪移送法辦。

礁溪分局表示，將全力協助林員後續醫療與相關權益申請，包含公益信託警察醫療照護基金、因公受傷慰問金等，同時已成立專責窗口與家屬保持聯繫，確保獲得即時協助。警方也強調，將彈性調整同仁勤務，期盼外界為受傷警員集氣，祝福早日康復。

▲▼租賃廂型車撞擊路旁執行交管警員現場慘狀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲廂型車高速衝撞後整車彈起、車頭全毀，可見力道之大。（圖／記者游芳男翻攝）

新北市淡水區淡金路二段今(6日)上午8時10分發生嚴重車禍！一輛拖板車往三芝方向行駛期間，不明原因自撞安全島，撞斷路燈後再衝撞到對向車道，造成車頭嚴重毀損，警方獲報抵達現場時37歲黃姓司機已無呼吸心跳，目前送醫搶救中，詳細肇事原因還有待釐清。

