社會 社會焦點 保障人權

變態日本公務員捷運偷拍正妹裙底　才交保又犯案！法官不給緩刑

▲日籍男子佐佐木貴典二度因偷拍被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲日籍男子佐佐木貴典二度因偷拍被逮。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者郭玗潔／台北報導

日本岩手縣的33歲公務員佐佐木貴法來台旅遊，於今年6月在中山捷運站偷拍女子裙底被逮，7月遭士林地院處4月徒刑，可易科罰金12萬元。然而佐佐木在二審審理期間雖和被害人調解並賠償，但二審法官查出，佐佐木11月卻又再度前往中山商圈偷拍女子裙底，再度當場被逮，顯然沒記取教訓，維持一審原判，不給予緩刑，全案還可上訴。

據了解，佐佐木貴法為日本岩手縣政府農林水產部的現職職員，以休假名義來台觀光，卻在今年6月8日上午9時許，拿GoPro在台北市捷運中山站偷拍女子A女裙底，當場被A女抓包報警，警方將佐佐木帶回派出所偵辦，並在佐佐木的拍攝器材中，查獲多段A女裙底偷拍畫面。

佐佐木供稱，他是日本岩手縣農林水產部職員，來台主要是觀光、順便參考當地農業發展狀況。因見女子身材姣好、穿著短裙，覺得「雙腿纖細、難以抗拒」，一時起了歪念，才會趁搭手扶梯時偷拍裙底風光。

▲▼日本男子來台觀光，竟然偷拍台籍女子裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲佐佐木搭乘手扶梯偷錄女子裙底風光。（圖／記者邱中岳翻攝）

而佐佐木原訂在案發日當晚搭機返台，卻因犯罪遭逮捕，於隔日（9日）遭士林地方法院裁定羈押。一審結果於今年7月出爐，法官依佐佐木犯無故攝錄他人性影像罪，處徒刑4月，可易科罰金12萬元。當時，他日本岩手縣政府的長官，為了他還公開道歉，強調將嚴懲。

沒想到佐佐木交保後仍滯留台灣，5個月後又在中山商圈犯案，再度被逮。他於今年11月6日，前往大同區南京西路一帶，涉嫌以手機偷拍女子裙底風光，遭民眾當場發現壓制。警方獲報到場將佐佐木帶回派出所，檢視手機後，除發現該女子的裙底影像，相簿內還藏有多張其他女性的私密照片，懷疑佐佐木的偷拍行為已持續多時，向法院聲押獲准。全案持續偵辦中。

而前案的二審也在今年11月底出爐。法官認為，佐佐木雖在本院審理中已與被害人成立調解，並給付賠償款項完畢，然而竟又再度因涉嫌偷拍女子性影像被當場逮捕，遭新聞大肆報導，顯然佐佐木沒有記取教訓，決議維持原判，不給予緩刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

12/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

偷拍日本公務員司法判決台北捷運刑事案件

