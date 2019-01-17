李四川「深夜突擊」刨鋪工程　網出門嚇傻：這是高雄？

▲高雄市副市長李四川連夜改善高雄路平，讓不少網友大讚「有效率！」。（圖／記者范綱儀攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜正式上任不到1個月的時間，馬不停蹄的跑行程，除了積極推動高雄的經濟發展，也不忘對高雄市容做出實質的改善。為減少道路坑洞發生，高雄市府連夜趕工整修坑坑洞洞的路面，不少市民一早出門驚訝不已，紛紛湧入市長臉書留言寫下「路全鋪平了！真的有感！」、「這是高雄嗎？」、「太有效率了」。

韓國瑜上任後，副市長李四川積極率領工務團隊，深夜視察道路整修工程，過程中也不忘送飲料體緒工作人員的辛勞。李四川表示，路平是當務之急，會加強道路施工品質，給市民一個安全的道路。

▲韓國瑜也大讚李四川的決心。（圖／截至韓國瑜粉絲專頁）

高雄市路面整修有感，市長韓國瑜也特別在臉書發文肯定副市長的決心舉措，他表示，這充分體現了我們市府團隊的價值使命，在市政民生的總目標之下，廉潔、熱情、效率的規範之內，不同單位各自鳶飛魚躍、大顯神通，就是我們打造幸福高雄的堅實基礎。

文章一出，也湧入了不少網友留言大讚「真的！早上經過平時的路段，地面凹的那2大點熊熊鋪好了！內心閃過『李四川』～～～」、「第一次感受到那一段路那麽好騎！」、「我家門口那個一年多的坑竟然一夜之間補好了，太有效率了，而且不擾民深夜施工，補的又平有（應為又）完整，小事忠心大事也會忠心，身為高雄人以市長為榮~~」

▲網友留言大讚。（圖／截至韓國瑜粉絲專頁）

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