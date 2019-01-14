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他花「10hr+30捲錫箔紙」包滿房間！　竟只為教訓朋友不鎖門

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▲▼（圖／翻攝自太陽報）

▲房裡滿滿的錫箔紙。（圖／翻攝自太陽報

國際中心／綜合報導

英國一名24歲的士兵丹尼爾（Daniel Protheroe）日前因為休假，外出進行一場滑雪之旅，不過他的朋友史考特（Scott Lewis）為了要糾正他不鎖門的習慣，竟然花了10個小時，用了30捲近30公尺的錫箔紙，將他房間裡的每一個東西、每一個角落都包起來，讓整間房間充斥著滿的銀色，模樣相當壯觀。

根據外媒報導，丹尼爾日前從假期回到位於諾福克（Norfolk）的軍營時，意外的發現自己的房間銀銀亮亮的，滿滿都是「錫箔紙」，床、浴簾、電視、廁所、臥室甚至是浴室裡的東西，全部都被錫箔紙緊緊包住。

史考特說，他在另一名朋友的協助下，花了10個小時完成了這個大工程，會這樣做是因為丹尼爾休假出去玩，但卻沒有把房間門鎖上，為了給丹尼爾上一個關於安全的課，所以他花了30捲30公尺的錫箔紙，要讓他為自己的失誤留下一個深刻的印象。

不過丹尼爾的反應似乎比預期中還要來的平淡，因為當他看到房間完全變樣之後，不僅沒生氣，還細細地觀察每一個角落跟細節，並花了3個多小時將錫箔紙拆掉，拿出自己生活的必需品。對此丹尼爾說，他的房間從來都沒有鑰匙，所以根本沒辦法鎖上

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關鍵字：軍人,房間,,錫箔紙

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