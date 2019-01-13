網搜蘿莉露胸照加臉書好友　渣男誘少女傳裸照遭法辦

▲無賴張平時喜歡在網路海搜裸露照，某次找到一名國中少女的露胸照，更進一步引誘她傳裸照。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫Unsplash）



記者陳凱力／新竹報導

張姓男子喜歡在網路收集蘿莉的裸露照，某次張男搜到一名國中少女的露胸照後利用臉書與她取得聯繫，張男兩次傳訊引誘少女傳自拍裸照及影片遭到拒絕後，也因少女告知家長而遭警方法辦，新竹地檢檢察官認，張男已犯引誘使兒童或少年被拍攝、製造猥褻行為之照片及影片罪嫌，日前將他提起公訴。

張男（28歲）專門在網路搜尋少女裸露自拍照，2017年8月間在網路找到到一名14歲國中少女自拍露胸照，相準目標後利用臉書加好友方式與少女成為臉友。

為了進一步取得少女的裸照與各種裸露影片，張男隔沒幾天就利用臉書私訊少女，留言：「哥哥想看你的胸部」、「我可以看影片嗎？」、「想看你拍影片給我看，可以嗎？」、「想看你的奶」、「有沒有摳X的新影片？」、「跟別人打砲了嗎？」、「我可以看影片嗎？那個下面的」等不雅文字騷擾少女。

少女第一次收到訊息強烈拒絕後，張男不死心，隔了2日又再傳之前網路抓到的少女自拍裸胸4連拍給對方，並傳送文字「奶」、「要我說，你的東西在網路瘋傳嗎？」等文字，以這種方式引誘少女2度自拍，少女再次拒絕後同時跟家長表明遭到騷擾一事，因而報警處理。

張男被檢警傳喚到案後坦承騷擾一事，卻辯稱只是出於好奇才如此。檢方認為，張男已犯引誘使兒童或少年被拍攝、製造猥褻行為之照片及影片罪嫌，日前將他提起公訴。

律師錢炳村表示，網路上誘拐未成年拍攝猥褻裸照，兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項，刑責是處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，還可以罰 1 百萬元以下罰金。

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