吳宗憲霸氣無酬代言高雄　潘恆旭：會提供強大宣傳資源

▲吳宗憲將出任高雄代言人。（圖／記者許逸群攝）

地方中心／高雄報導

高雄市最近推出觀光相關代言人，就有網友發現都是「資深藝人」像是白冰冰、張琍敏等人，綜藝天王吳宗憲也是代言人的選擇之一，而他也在直播上宣傳兒子鹿希派的演唱會時，證實此事，更表示他將無酬代言，且還要提供500個工作機會，把「錢」潮帶回去。對此，高雄觀光局長潘恆旭表示，已有跟憲哥聯繫，將會盡快安排在農曆年前與對方會面。

高雄市推動觀光發展祭出名人牌，找來眾多資深藝人代言高雄，綜藝天王吳宗憲也曾表示願意為高雄代言，對此，吳宗憲本人也在16日晚間開直播證實已經答應邀約，將會擔任高雄5月的觀光大使，並表示「這是我的榮幸」。

▲潘恆旭回應吳宗憲代言高雄。（圖／記者賴君欣攝）

觀光局長潘恆旭也回應，已經與憲哥聯繫，對方爽快答應無酬代言高雄，還要將「錢」潮帶回來，甚至會把吸塵器分公司開在高雄，提供500個工作機會，薪資最低至少28K。潘恆旭表示，會盡快安排與憲哥會面，日期希望訂在農曆年前。

針對無酬代言，潘恆旭表示，雖然是無酬，但是高雄會提供強大的宣傳資源，以及高雄市民熱情的待客之道，還會協助宣傳演唱會，讓票房爆滿，絕對會竭盡一切所能做到賓主盡歡。

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