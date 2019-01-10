工程師偷拍女友入浴照　分手後...登錄她IG貼給大家看

▲工程師將女友入浴畫面偷拍下來，在兩人感情生變後心懷怨恨po網遭到法辦。（圖為示意圖，與新聞事件無關／免費圖庫pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科工程師因與女友分隔兩地長期使用視訊往來，某次工程師發現女友洗澡的視訊畫面竟偷偷拍下來，而兩人因故分手後工程師竟將她洗澡的裸照用女方的IG名義PO網，工程師因此被法辦，雖女方後有撤告之意，但因散布竊錄身體部位罪屬公訴罪，所以法官仍依法將工程師判刑3月，緩刑3年，並應服120小時勞動服務。

新竹1名34歲的王姓竹科工程師，與陳姓女友相隔兩地，2人經常用視訊聊天，某次2人聊到忘我，陳女中途暫停表示要先去洗澡，但卻忘了將視訊關閉，男友也趁機大飽眼福一番。只是王男竟趁機偷偷側錄下女友入浴的裸體畫面，原本王男只想留做紀念自己觀賞，但卻在與陳女分手後心懷怨懟，將陳女的裸照做為報復用工具。

王男不爽陳女向他提分手，於2018年4月間，偷偷登錄陳女IG網頁PO出一張陳女裸照讓所有人觀賞，陳女事後發現IG遭到PO裸照氣得報警，王男因此遭警法辦。

陳女怒控男友妨害秘密罪、侵入他人電腦罪，還有散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，後來陳女心軟撤告，但僅妨害秘密罪、無故侵入他人電腦罪及破壞電磁紀錄罪部分撤告成功，而另一散布竊錄身體部位罪因屬公訴罪，所以法官仍依法判刑3月，緩刑3年，並應服120小時勞動服務。

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