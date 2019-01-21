裸照威脅「乖乖跟我Ｏ愛」！拐少女上汽旅　渣男最後竟免關

▲小琪最後受不了提告，全案曝光。（圖／翻攝pixabay）



地方中心／台南報導

台南一名蘇姓男子竟然利用通訊軟體脅迫小琪（化名）拍攝裸照，再以此威脅到汽車旅館性交，否則就要公佈不雅照來性侵得逞。台南地院審理後，依強制性交罪、恐嚇罪判蘇男1年8個月及3個月有期徒刑，恐嚇部分如易科罰金3萬元，唯念在60萬元和解，均緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

判決書指出，蘇男2018年1月4日對少女小琪恫嚇「那照片我幫你PO網上去讓妳家人也看的到」、「妳跟我做愛後我就刪」、「妳乖乖跟我做愛我就不會傳了」、「你都別理我沒關係，等著看FB吧」等語，完全不顧對方驚恐求饒「放我自由好不好，不要再控制我了」。

不過小琪實在太害怕裸照及不雅影片曝光，6日在不甘願的情形下與蘇男在汽車旅館進行性交。由於蘇男在之後食髓知味，不斷以不雅照等藉口，繼續向小琪約做愛，讓對方受不了報警處理，全案曝光。

法官審理後認為，蘇男利用要脅散佈影片的方式，要求小琪性交，造成對方身心受害，考量於本院審理時俱無飾詞狡辯、沒有前科，且已經達成調解，約定分期賠償60萬元，因此依強制性交罪、恐嚇罪分別判蘇男1年8個月及3個月有期徒刑，均緩刑3年，另恐嚇罪如易科罰金12萬元，全案可上訴。

【更多新聞】

傳「坐姿性愛片」示威人夫！ 小王跩嗆：綠帽不止一頂



下輩子還要再當夫妻！ 癌末夫「紅線纏妻手」雙雙陳屍床上