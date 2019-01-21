軍人捷運現場「掏寶清槍」！看見長腿短裙妹…甩白濁液在她裙上

▲女子搭捷運竟然遇到這種事情。（圖／記者季相儒攝，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

台北市一名身穿短裙的妙齡女子搭捷運時，突然發現裙子上沾有「不明白濁液體」，用衛生紙一擦，竟然是男生體液，氣得報警後請警方調閱監視器，確定是一名李姓現役軍人公然「清槍」。全案經北檢偵查起訴，法院依公然猥褻罪判刑3個月、緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並完成2場法治教育。

根據《蘋果日報》報導，受害女子在去年8月7日晚上5時50分，在台北市捷運大安站搭手扶梯出站時，覺得大腿怪怪的，發現裙上沾有「不明白濁液體」，用衛生紙擦拭後，竟然是男生體液，氣得報警處理。

▲就在搭手扶梯，女子發現裙上竟然有不明白色液體。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文地點無關）

警方獲報後趕緊調閱捷運監視器畫面，發現一名男子在女子搭乘手扶梯時，快速走到她背後，用包包遮住下體，再將「寶貝」掏出來當場清槍，白濁體液朝女子的短裙上噴灑，隨後再離開。警方調查出站紀錄，發現是一名21歲李姓現役軍人所為，將他函送法辦。

李男坦承犯案，指性感的身材所吸引，因此才會失控「清槍」、往女子身上潑灑體液，他知道自己犯下大錯，願意道歉而得到原諒。

全案經北檢偵查起訴，法院審理時，李男當庭道歉，也願意賠償女子的所有損失。被害女見李男道歉也不願追究，同意給緩刑機會。法官依公然猥褻罪判刑3個月、緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並完成2場法治教育。