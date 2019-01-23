8千封履歷卡位！星宇航空招120空服員「錄取率1.4%」　明年1月起飛

▲星宇航空招募首批120名客艙組員，一共收到8120份報名表，錄取率1.4%。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預計在2020年1月開航，今年初起招募首批客艙組員120名，根據統計，在報名截止後，一共收到8120份報名表，女性有8成、男性2成，錄取率僅1.4%。星宇航空表示，預計在3月中旬開始面試，合格者今年7月起分批報到受訓。

星宇航空今年初首度招募客艙組員，首梯要招120名，鎖定具3年以上國際航空公司空服經驗，或2年以上服務業相關經驗者加入。1月21日報名截止後，一共收到8120份履歷，其中女性佔了8成、男性2成，錄取率1.4%。

▲星宇航空規劃2020年1月開航，合格者今年7月起分批報到受訓。（圖／星宇航空提供）

3月中旬將開始進行面試，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到，屆時將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習。訓練課程涵蓋飛航安全及服務，教導學員如何冷靜處理航機異常緊急狀況，及急救護理方法。服務課程包含機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

星宇航空董事長張國煒日前受訪時曾表示，想當星宇航空空服員一定要同意勞基法「84-1條」（責任制），他說，畢竟航空業的特性就是這樣，如果覺得身體或生理無法負荷，一開始就不要進來，所以他把醜話先說在前，一開始就把話說清楚，也不要騙人家或強迫人家簽。

在空服員招募部分，星宇航空總經理翟健華則說，因為首批組員是要找有經驗的人才，以收到的履歷數字來說，很讓人訝異。尤其看到履歷中，應徵者有亞洲、中東、陸籍航空的工作經驗，才發現原來台灣有那麼多人對民航業著迷，甚至還海漂出去各國航空公司工作。

▲星宇航空2020年1月開航，初期飛航東南亞、東北亞航線。（圖／星宇航空提供）

2019年星宇航空正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，2020年開航初期，將以該機型飛航東南亞、東北亞航線。待廣體客機A350-900、A350-1000到位後，將逐步拓展長程航線版圖。