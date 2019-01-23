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前妻控張國煒離婚協議不履行　竟安排她當清潔人員

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▲▼星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）


記者吳銘峯／台北報導

星宇航空董事長張國煒，2005年間與當時擔任長榮航空副座艙長的前妻蔡羽蓁簽字離婚，並協議為蔡女安排「合意勝任」工作。張男雖安排4項工作，但要求蔡女從清潔人員做起。蔡女認為張男不履行協議，起訴求償812萬元，高院23日更一審開庭，蔡女泣訴當年被張騙離長榮，因張男說「長榮航空是我們家的。」

張國煒（48歲）是長榮集團創辦人張榮發二房獨子，曾任長榮航空董事長，並在父親過世後一度接任長榮集團總裁。但於2016年2月的長榮爭產事件中，張國煒最後被大房3位兄長，透過董事會解除長榮集團內所有職務。張國煒自行籌資，於同年11月創辦星宇航空，並由自己擔任董事長。

而本案因張國煒於1997年自美國求學返台，在自家飛機上認識當時22歲的空服員蔡羽蓁，2人火速墜入情網，並於2000年11月完婚。但蔡女疑似婚後不適應豪門生活，最後夫妻分居，蔡女重回長榮航空擔任副座艙長。

2人在2005年3月協議離婚，當時離婚協議中要求蔡女同時簽署「同意離職協議書」，接受資遣離開長榮航空，但由張男替她安排「合意勝任」的工作，否則張男願自2005年5月起，按月付蔡女7萬元，直到替她找到新工作為止。

但蔡女2015年起訴主張，當時張男安排的4個工作，第一個為西華飯店櫃臺接待，但蔡女面試後，竟改為先從飯店清潔人員工作做起。第二個工作為微風廣場儲備幹部，但蔡女面試後，又被告知應從生鮮超市部門做起。第三個工作為澳門航空臺北分公司機場主任，但這份工作也沒通知錄用。第四個工作則是汎德汽車北區業務代表，但這工作根本沒通知她面試。因此蔡女要求張男一次支付從2005年離職後，到2014年底無法找到工作的違約金，總計求償812萬元。

一審判張國煒賠償175萬元，二審則812萬元全數判准，案經撤銷發回，高院23日進行更一審。蔡女親自出庭，說「為何張國煒用一張協議書騙我離職」，希望「董事長給她應有的交代」；她更說，張男當時逼她簽下協議書，強調「長榮航空是我們家的！」逼她離職。至於張國煒則委任律師出庭，否認蔡女說詞，並強調蔡女起訴已逾期，請求法院駁回。法院將擇期再開庭。
 

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關鍵字：法律,人權,張國煒,星宇航空,座艙長,前妻,高等法院,離婚,合意,工作,不履行

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