星宇航空招空服「6千封履歷卡位」　張國煒：要接受責任制才能進

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預備2020年1月下旬正式開航，現在已開始招募空服組員，董事長張國煒說，想當星宇航空空服員一定要簽「84-1條款」，畢竟航空業的特性就是這樣，如果覺得身體或生理無法負荷，一開始就不要進來，所以他把醜話先說在前，一開始就把話說清楚，也不要騙人家或強迫人家簽。

航空業因行業特殊性，在工時安排上需要更多彈性，因此航空業經勞動部公告列入勞基法第84條之1（責任制）的工作者，可由勞雇雙方另行約定工時。

在空服員招募部分，翟健華說，在1月4日宣布招募到今天，已經收到4000多封履歷，預計總共會收到6000封，以他們要招募有經驗的人才來說，這樣的數字已經很讓人訝異了。他指出，從收到的履歷來看，有飛亞洲的、中東的、陸籍航空的人才也都有來，這次才發現原來台灣有那麼多人對民航業著迷，甚至還海漂出去各國航空公司工作。

這次星宇航空預計共招120人，男女不拘，有別於過去長榮航空不招募男性空服員，翟健華說，只要有熱情、有服務熱誠，星宇航空都歡迎大家過來。由於一開始星宇航空是以窄體客機營運，以短途5小時內的航程來看，因為不用過夜，首批120名空服員是足夠的。