淚訴張國煒離婚逼離職！空姐前妻哽咽爆「他說長榮是他家的」

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者于佳云攝）

社會中心／綜合報導

前長榮航空董事長、現任星宇航空董事長張國煒2005年與時任長榮副座艙長的蔡姓前妻離婚，允諾會替其安排「合意勝任」的工作。但蔡女應徵4職後，結果大多不盡理想，因此認為張國煒未履行承諾，應依協議每月支付7萬元。歷經多次官司審理，高院更一審23日開庭，蔡女淚訴當年張國煒逼她離開長榮，還揚言「如果不離職，我也有辦法讓妳走，因為長榮航空是我們家的」，但張的律師否認這項說法。

蔡女指出，她2005年3月與張國煒簽離婚協議時，還簽署了「同意離職協議書」，內容提到若她接受長榮資遣，張會替她安排「合意勝任」工作，否則自同年5月1日起便要月付她7萬元，直到替她找到新工作為止。

蔡女說，當時在張國煒安排下，她陸續應徵4項工作，第一個是西華飯店櫃台接待，但面試後要求從清潔工做起；第二個是微風廣場儲備幹部，但面試時改為要從生鮮超市部門開始做；第三是澳門航空台北公司空服員，不過面試後未錄取；四是汎德汽車北區業務代表，但沒收到面試通知。

蔡女認為，「合意勝任」工作是指能力可以勝任、且她願意接受的工作，但上述四者除了澳門航空是她所屬意的，其他都不是她喜歡的工作，加上張國煒未依約每月支付7萬元，因此提起民事訴訟，要追討張從2005年5月1日起至2014年底的費用，一共812萬元，而且接下來按月續付7萬元。

張國煒則主張，簽協議書後已替前妻安排工作，是對方不肯接受，加上事隔已將近10年，雙方都已各自再婚、另組家庭，這時才突然提告求償，有逾期疑慮。

不過，一審法官認為，張國煒安排的工作僅有澳門航空一職符合前妻需求，未履行契約，審酌蔡2007年已找到新工作，判決張應賠償175萬元。案件上訴二審，法官進一步指出，這4項工作的薪資、職位待遇都低於蔡女原先擔任的副座艙長一職，判張國煒除一審賠償外，應再支付637萬元，並持續支付7萬元，直到蔡女找到工作。

案件一路上訴，最高法院認為協議書重點是在補償蔡失去工作後的損失，若蔡女2007年已找到新工作，並先後在桃園機場、台鐵高鐵任職，張的賠償應扣除相關薪資金額，因此廢棄原判決，發回更審。

高院更一審23日首度開庭，蔡女親自出庭，張則委託律師代理。蔡女在庭上強調，一份好的工作可以做很久，「為何張國煒要用一張協議書騙我離職？」更何況她從無貪念，否則離婚時也不會放棄財產，只希望張國煒這位董事長能給她一個應有的交代。

蔡女加碼爆料，當年張國煒和她離婚時，為了要讓她離職，一度脫口表示「如果不離職，我也有辦法讓你離職，因為長榮航空是我們家的」，勸她趕緊把協議書簽了，就可以幫她再找工作，但後來找來的不是要去超市殺魚，就是房務清潔員，讓她難以接受。

不過，張的委任律師反駁這項說法，強調張國煒從來沒有說過這句話，而且蔡女的請求不僅已經超過時效，同意離職協議書也非主要契約，只是附加約定。

委任律師指出，根據協議離婚書內容，張已經支付超過1000萬元的贍養費，應該足夠補貼蔡女沒工作時的生活需求，更何況蔡女現在已經再婚找到新工作，雙方契約關係應該終止。再者，即便張國煒該付錢，也應考量法定自請退休標準，也就是工作滿25年作為給付義務的最晚期限。

據了解，蔡女23日開完庭後，面對媒體追問，僅含淚回應一句「希望回復平靜生活」隨即匆匆離去。