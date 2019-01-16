張國煒親自講！星宇航空明年1月開航　「首航地點候選名單曝光」

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預備2020年正式開航，時間點預計會在明年1月下旬，趕在農曆年前起飛。董事長張國煒指出，初期會以有open sky的地點來選擇，包含港澳、馬來西亞、新加坡等都是候選名單，會挑一個有最好時間帶的地方做選擇。他說，一開航的航線就會是daily的，沒有做到每天一班，沒什麼意思；長程線的部分，美西、美東主要城市也全部都會飛。

張國煒談到星宇航空未來發展，他強調，一定會做到讓大家有WOW的感覺，不管是在機艙設計，或是服務部分，一定會做出不同於別家的間隔。他說，星宇航空的目標長程線部分，美西、美東部分主要城市都一定會飛，另外，包含各國首都機場，東京、大阪也是一定要踩進去的，該踩的還是要踩，不能因為他是一級戰區就要避開，事實上，而且就算星宇航空不進去，其他各國航空還不是照要踩，所以戰區也沒什麼好怕的。

星宇航空預計在明年1月下旬開航，會趕在明年農曆年前，屆時會先以3架A321neo機隊營運，在首航航點部分，星宇航空總經理翟建華表示，航點選擇必須配合時間帶，在open sky的澳門、馬來西亞、新加坡、泰國最容易放在第一波開航，等到時候確定有拿到，星宇航空還要挑有最好時間帶的地方，才會開航。