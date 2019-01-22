男大生民宿實習　色老闆邀同睡半夜伸魔掌摸下體

▲男大學生被民宿老闆摸下體猥褻。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

林姓男大學生2018年暑期校外實習，選擇到彰化薛男開設的知名背包客民宿學習，兩人偶而同宿一處，薛男竟萌生猥褻犯意，趁林男睡覺時，用手撫摸男大生的生殖器，男大生驚醒發現下體被侵犯，因此逃離民宿，彰化地院審酌，被告薛男趁實習生睡覺，不知抗拒猥褻2次，各處6月徒刑，合併執行10月，可易科罰金。

判決書指出，2018年7月17日凌晨3時許，林、薛兩人同寢一室，薛男萌生犯意，利用男大生半夢半醒之際，連續伸手撫摸及偷窺他的生殖器，滿足自己的性慾，男大生醒來擔心，日後恐繼續遭薛男猥褻，不敢繼續實習，趕緊逃離民宿，到警局報案提告。

▲男大學生被民宿老闆摸下體猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，被告薛男否認趁機猥褻，向法官辯稱，「可能是一起睡覺，身體有撞到」。男大生則證稱，「因他睡覺會說夢話，曾要求分開睡，但老闆表示沒關係，所以還是一起睡」。男大生事後用Line詢問薛男偷摸下體一事，薛男未加以否認並說「道歉我可以」，林男覺得受辱，要求精神賠償，薛男也表示「這我了解」。

法官審酌，薛男有乘機猥褻事實，共判處2罪，各處徒刑6月，合併執行10月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑間付保護管束。

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